Halloween, Cigarini: "a Cinecittà World il più lungo d'Italia, tra Manikomio e Inferno"

"Halloween non è nato in Italia, visto che è una festa di origine celtica, ma ormai si è diffusa a livello globale. E' diventato un fenomeno importante. Nei parchi tematici lo è diventato ancora di più e nello specifico a Cinecittà World lo è diventato perché è il parco di Cinecittà, del Cinema e della televisione. E il Cinema è uno dei grandi serbatoi di immaginario sul mondo Halloween e horror. Pensiamo a tutti i film fatti. Noi l'anno scorso, nel week end di Halloween, abbiamo ospitato più di 60mila persone. E trasversali dal punto di vista dell'età: dai bambini piccoli di tre anni truccati con cicatrici e mantelli neri, fino ad arrivare ai ragazzi e alle persone adulte. Abbiamo quindi pensato di creare per quest'anno l'Halloween più lungo d'Italia. Quindi, invece di festeggiare solo nei giorni di Halloween, ci siamo allargati, abbiamo cominciato i primi di ottobre e andremo avanti fino a metà novembre. Un mese e mezzo di festa di Halloween". Così, con Adnkronos/Labitalia, Stefano Cigarini, ceo di Cinecittà World spa, racconta il programma del parco Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma sulla festa di Halloween.

Oltre alle 40 attrazioni del parco, in questo Cine-Halloween zombie, fantasmi, streghe e vampiri accompagneranno i visitatori in un viaggio tra nuove attrazioni e quelle che per l’occasione si vestiranno di horror. Con l’atmosfera di festa portata nella main street dall’Halloween Show inizia il percorso immersivo, pensato per un pubblico di tutte le età, tra animazioni, spettacoli a tema e la spaventosa Zombie Walk.

"Tutto il parco -spiega Cigarini- è tematizzato, tra zucche, covoni e balle di fieno, ragnatele, zombie. Ci sono poi percorsi horror 'tarati' sulle diverse tipologie: sia per i bambini sia quelli di paura più estrema. Si passa dal percorsetto di bosco stregato molto soft fino a una attrazione che si chiama 'ManiKomio' dove prendiamo il pubblico, lo portiamo otto metri sotto terra con il montacarichi in una area distrutta e diroccata dove è stato ricostruito un ospedale psichiatrico con dentro attori e personaggi che vanno senza copione", spiega.

Per chi cerca un Horror Halloween c’è una destinazione a Cinecittà World che i più temerari, quelli che hanno il coraggio di varcare la porta verso l’oscuro, non possono mancare: Inferno, la montagna russa al buio che condurrà gli ospiti nel più temuto girone dantesco, 'Lasciate ogni speranza voi che entrate!'. Tutti i giorni, nella Horror House si può camminare a fianco dei peggiori incubi cinematografici, da The Ring a Nightmare, da l’Esorcista a Venerdì 13, all’antro di Voldemort ispirato dalla saga di Harry Potter. Per chi vuole condire le paure di Halloween con un tocco piccante ecco il sottomarino U-571 Erotika, infestato da sexy vampiri e marinarette, che si conferma una delle attrazioni a tema più apprezzate dagli adulti.

Ma Cinecittà World è soprattutto il luogo perfetto per far vivere un viaggio unico anche ai piccoli ospiti coraggiosi: per loro arriva il Baby Halloween. Sarà Oggy Oggy ad accogliere i bambini che potranno giocare a ‘Dolcetto o Scherzetto?’ con l’adorabile gattino blu della famose serie TV. I personaggi delle favole rivivono nascosti nel Bosco Stregato, mentre i più grandi apprezzeranno il coinvolgente live show comico Trucchi Da Paura, sugli effetti speciali del cinema horror e Gangs of Halloween, lo spettacolo live al Teatro1 con i più famosi film horror della storia. L’invito per tutti è di venire al parco travestiti e truccati, ma se così non fosse ci pensa il Truccabimbi Mostruoso a disposizione degli ospiti del parco.

Il gran finale è con le tre Halloween Nights del 29, 30 e 31 ottobre: il parco sarà aperto dalle 11 di mattina fino a notte fonda con spettacoli dal vivo, cene a tema horror, dj set e i concerti di Noyz Narcos, Ketama126, Gemello, Lil Jolie, Flaxa, Uzi Luke, Daytona, Zyrtek & Spender, Boys Don't Cry, Farco700, Lucky Strike, Pessima Idea, Ducetrix, Jhonny Brama, Baro DJ e altre guest star Tba