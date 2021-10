Halloween, Confesercenti: giro d'affari cala a 177 milioni

La pandemia non cancella Halloween. Quest'anno, a celebrare la festività di origine anglosassone saranno circa 7 milioni di italiani. È quanto emerge da un'indagine, condotta da Confesercenti in collaborazione con Swg. Scendono il budget medio di spesa a persona, da 30 a 23 euro, e il giro d'affari complessivo, che quest'anno dovrebbe attestarsi sui 177 milioni di euro, oltre 80 milioni in meno rispetto all'ultima festa prima della pandemia, nel 2019.