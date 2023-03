Hankook equipaggia la nuova Volkswagen ID.Buzz

Per l’esclusivo e originale multispazio tedesco la HAnkook ha realizzato dei pneumatici a bassa resistenza di rotolamento.

Hankook con il suo pneumatico Ventus S1 evo 3 ev equipaggia la nuova Volkswagen ID. Buzz.

L’iconico e moderno multispazio che rende omaggio allo storico Bulli, ha una propulsione totalmente elettrica, così al fine di ottimizzarne l’efficienza, il produttore tedesco di pneumatici ha realizzato degli pneumatici a bassa resistenza di rotolamento.

Se la ID. Buzz Cargo è ordinabile con pneumatici fino a 18 pollici, la ID. Buzz può essere equipaggiata anche con gomme da 21 pollici, una configurazione che ha costretto i tecnici Hankook a studiare un pneumatico con indice di carico HL.

Le auto elettriche rispetto alle vetture con propulsione endotermica, hanno un peso nettamente superiore, così i tecnici tedeschi dopo uno studio durato oltre due anni e mezzo, hanno messo a punto un pneumatico in grado di sopportare non solo la stazza della ID. Buzz ma anche di assicurare un’elevata agilità.

Hankook Ventus S1 evo 3 ev: pneumatico per auto elettriche

Obiettivo stabilità e dinamicità, così il Ventus S1 evo 3 ev è dotato di una carcassa a doppio strato composta anche di fibre ad alte prestazioni.

Il cerchio da 21 pollici monta un pneumatico dalla spalla ribassata, così in Hankook hanno accettato la sfida realizzando per la loro gomma, un ulteriore rinforzo in acciaio nell’area del tallone, soluzione che ha permesso di ottenere un’elevata rigidità del fianco del battistrada.

Il pneumatico Hankook Ventus S1 evo 3 ev è disponibile nelle misure 235/45 R21 104T XL e HL 265/40 R21 108T XL.

Per la prima volta il produttore tedesco di gomme ha realizzato per una vettura prodotta in serie, un pneumatico con indice di carico HL.