Hard Rock Cafe e Lionel Messi giocano insieme il mondiale del gusto con il nuovo Messi Burger Champion’s Edition

Da oggi nei cafe di tutto il modo e in quelli di Firenze, Roma e Venezia il celebre hamburger firmato dal campione Leo Messi si rinnova con l’aggiunta di tre nuovi ingredienti speciali e in contemporanea nei Rock Shop debutta la nuova linea di merchandise con capi di abbigliamento e gudget sportivi firmati dal calciatore argentino.

Firenze, Roma, Venezia – 21 novembre - Hard Rock Cafe amplia la sua partnership con la leggenda mondiale del calcio Lionel Messi con il lancio della nuova versione dell’hamburger preferito dai suoi fan il Messi Burger Champion’s Edition. Disponibile da oggi in esclusiva nei cafe di tutto il mondo e in quelli di Firenze, Roma e Venezia, il nuovo Messi Burger Champion’s Edition ha tutte le caratteristiche di un G.O.A.T(“Greatest of all time” il più grande di tutti i tempi) grazie all’abbinamento di tre speciali salse: aioli, Latin chili e chimichurri la preferita dal campione, perfette per accompagnare il burger, intingere le patatine fritte e fare un’esperienza di gusto davvero vincente.

"È un onore continuare la nostra partnership con la star mondiale del calcio Lionel Messi, e portare la campagna LIVE GREATNESS a un livello successivo grazie al Messi Burger Champion’s Edition," dichiara Anibal Fernandez, vicepresidente senior della divisione Cafe di Hard Rock International. "Siamo entusiasti di poter accogliere e soddisfare tutti i fan di Hard Rock e Messi con questi nuovi abbinamenti vincenti, ognuno dei quali completa in modo unico il Messi Burger”.

Lanciato lo scorso marzo in contemporanea mondiale in tutti i cafe il Messi Burger è formato da due succosi burger di carne selezionata pressati e serviti medio-ben cotti uniti a provolone, chorizo a fette, cipolla rossa caramellata e l’immancabile salsa piccante e affumicata Hard Rock’signature, il tutto servito su due fette di pan brioche tostate, lattuga romana e pomodoro maturo. E per mangiarlo proprio come piace a Messi è possibile aggiungere ai dieci ingredienti un uovo fritto.

Sempre nell’ambito della campagna “LIVE GREATNESS” Hard Rock International lancia insieme a Lionel Messi anche una nuova collezione di merchandise con capi di abbigliamento sportivo pensati per i fan del calciatore argentino e disponibili da oggi anche nei rock shop di Firenze, Roma e Venezia. Inoltre, i fan grazie alla realtà aumentata 3D potranno vivere delle esperienze uniche con il campione, attraverso lo scan di uno speciale QR code disponibile nei rock shop e puntando la camera del proprio smartphone sul logo presente sulla felpa. Esperienze che potranno essere condivise con gli amici e sul proprio profilo Instagram. Tutto il merchandising della collaborazione tra Hard Rock e Lionel Messi è disponibile nei negozi e online.

Hard Rock International:

Con 265 sedi in più di 70 Paesi - inclusi hotel di proprietà/autorizzati o gestiti, casinò, Rock Shops®, luoghi di spettacolo dal vivo e Cafe - Hard Rock International (HRI) è una delle aziende più riconosciute a livello

mondiale. Nel 2020 Hard Rock International ha lanciato, anche, l’iniziativa Hard Rock Digital attiva sul fronte delle scommesse sportive e dei giochi interattivi. Iniziato tutto con la chitarra di Eric Clapton, oggi Hard Rock detiene la più grande collezione di cimeli musicali esistente, oltre 86.000 pezzi, esposta al pubblico nelle sedi di tutto il mondo. Nel 2022, Hard Rock Hotel è risultata per il secondo anno consecutivo la catena alberghiera, tra gli Upper Upscale Hotel, con il più alto indice di gradimento da parte degli ospiti, secondo l’indagine “North America Hotel Guest Satisfaction Study” di J.D. Power, e per il quarto anno di fila si è posizionato tra i top brand di questa categoria. HRI è la prima società di gioco privata degli Stati Uniti riconosciuta, per il secondo anno consecutivo, da Deloitte Private e The Wall Street Journal per la miglior gestione. Hard Rock International è stata premiata da Forbes come miglior datore di lavoro per la diversità, per le donne e nell'industria dei viaggi, del tempo libero, del gioco e dell'intrattenimento. Nel 2021, Hard Rock Hotel & Casino è risultata al primo posto nell’indagine annuale “Casino Gaming Executive Satisfaction” condotta da Bristol Associates Inc. e Spectrum Gaming Group, per sei degli ultimi sette anni. www.hardrock.com / shop.hardrock.com

Hard Rock Cafe Roma – https://www.hardrockcafe.com/location/rome/it/

Facebook: @hardrockcaferome – Instagram: @hardrockcaferome Hard Rock Cafe Venezia – https://www.hardrockcafe.com/location/venice/it/

Facebook: @hrcvenezia – Instagram: @hardrockcafevenice Hard Rock Cafe Firenze – https://www.hardrockcafe.com/location/florence/it/

Facebook: @hardrockcafefirenze – Instagram: @hrcfirenze

