Harley-Davidson presenta la futura generazione di moto CVO

Harley-Davidson annuncia due nuove moto CVO 2023 che guideranno il marchio verso il futuro con un nuovo design esclusivo e spettacolare.

"Questa nuova generazione di CVOTM Street Glide e CVOTM Road Glide si spinge oltre i limite dell'innovazione e del design, offrendo un'esperienza di guida impareggiabile, con prestazioni del propulsore e delle sospensioni significativamente migliorate e un nuovissimo sistema di infotainment all'avanguardia che porta l'esperienza di guida a un livello superiore", ha dichiarato Jochen Zeitz, Presidente e CEO di Harley-Davidson. "Questi modelli saranno disponibili in quantità limitate, per cui la possibilità di guidare queste moto da turismo di ultima generazione Harley-Davidson sarà un'esclusiva dei possessori di CVO".

I modelli a tiratura limitata CVO Street Glide e CVO Road Glide debutteranno sotto il marchio del 120th Anniversary.

Veramente unica la nuovissima carenatura “batwing” ad ali di pipistrello del modello CVO Street Glide.

I tagli sotto il faro sono ora più pronunciati e gli indicatori di direzione sono integrati anziché esterni. La nuova silhouette e il profilo grafico sono stati assai modernizzati con nuove superfici e l'inedita carenatura si integra perfettamente con il serbatoio e le borse laterali.

Entrambi i modelli sono caratterizzati da:

• Nuovi design estetici

• Nuovo motore Milwaukee-Eight VVT 121

• Sospensioni completamente nuove

• Nuovo sistema di infotainment

• Entrambi i modelli sono offerti con due opzioni di verniciatura/finitura