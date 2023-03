42 anni dopo la prima volta, Harrison Ford tornerà per l'ultima volta nei panni di Indiana Jones. Il quinto episodio della saga, "Indiana Jones e la Ruota del Destino", è atteso per l'estate, quando l'attore sarà pronto a festeggiare 81 anni. Ma niente paura: a ringiovanire il personaggio interpretato da Ford, ci penserà l'intelligenza artificiale. E' stato stesso attore a raccontare in tv il risultato impressionante del suo ringiovanimento digitale, definendolo come "fantastico".