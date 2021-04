Harry e Meghan, ecco la prima serie su Netflix

Harry e Meghan, arriva la prima serie su Netflix. Il duca e la duchessa del Sussex produrranno una docuserie sugli Invictus Games. Il programma, dal titolo 'Heart of Invictus', sarà prodotto dalla Archewell Productions -la società creata dalla coppia- e seguirà gli atleti che si preparano per l'edizione 2022 della manifestazione sportiva, riservata agli atleti ex militari che hanno riportato gravi lesioni in servizio e devono convivere con forme di disabilità. Il duca e la duchessa hanno firmato un accordo con Netflix lo scorso anno. La coppia ha già un'intesa con Spotify..