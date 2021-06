Harry e Meghan, la seconda figlia in arrivo: Diana o Pip?

Il secondo figlio del principe Harry e di sua moglie Meghan nascerà giovedì 10 giugno, nel centesimo anniversario della nascita del principe Filippo. La bambina, dice The Sun, potrebbe essere battezzata con il nome Pip, proprio in omaggio al Duca di Edimburgo, morto ad aprile all'età di 99 anni. Secondo alcuni 'insider' citati dal giornale, la bimba potrebbe però chiamarsi Lily: in questo caso, si tratterebbe di un omaggio alla regina Elisabetta, chiamata affettuosamente Lilibet dal principe. "La bambina dovrebbe nascere nel giorno del compleanno di Filippo e se andasse così sarebbe davvero speciale. La data e il nome Pip sarebero un modo delizioso per rendere omaggio a Filippo -le parole di una fonte-. Harry ha parlato della data e dei possibili nomi con i suoi amici più stretti, ora se ne parla in maniera aperta mentre si avvicina la data". Per i bookmaker, però, il nome favorito è un altro: Diana, come la madre di Harry. La bimba in arrivo è la seconda figlia della coppia dopo Archie, nato due anni fa.