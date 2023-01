Harry: "Ho pianto solo una volta dopo la morte di mia madre"

Il principe Harry ha rivelato di aver pianto solo una volta dopo la morte di sua madre Lady Diana in un'intervista all'emittente Itv che andrà in onda stasera alle 21 e di cui è stato diffuso un estratto in cui ha parlato dei suoi sensi di colpa per non aver mostrato emozioni durante il funerale di Lady D. Nel corso dell'intervista, una delle tante rilasciate dal principe in vista dell'uscita del libro di sue memorie, Harry ha spiegato di non essere in grado di mostrare alcuna emozione quando incontra persone in lutto dalla morte di Diana 1997.

"Ho pianto una volta, alla sepoltura, e sai che vado nei dettagli su quanto fosse strano e su quanto effettivamente provassi un senso di colpa, e penso che anche William si sentisse nello stesso modo, camminando all'esterno di Kensington Palace", ha dichiarato al presentatore Tom Bradby.

Il principe ha aggiunto di aver sentito le lacrime delle persone in lutto sulle sue mani quando le ha strette: "C'erano 50mila mazzi di fiori per nostra madre e noi stavamo lì stringendo le mani alla gente, sorridendo - ha affermato - Ho visto i video, ho rivisto tutto. E le mani bagnate che stavamo stringendo, non riuscivamo a capire perché le loro mani fossero bagnate, ma erano tutte lacrime che stavano asciugando". "Tutti pensavano e sentivano di conoscere nostra madre, e le due persone a lei più vicine, le due persone da lei più amate, non erano in grado di mostrare alcuna emozione in quel momento", ha concluso.