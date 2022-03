'Healing Democracies', Kerry Kennedy al Centro Studi Americani. Guarda la diretta oggi alle 15.30

Il prossimo 10 marzo alle 15:30 al Centro Studi Americani si terrà il convegno dal titolo “Healing Democracies”. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Robert F. Kennedy Human Rights Italia, Rai Cultura, Rai Storia e il supporto dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, rappresenta l’occasione per analizzare il rapporto tra democrazie e autocrazie e le implicazioni politiche e sociali della pandemia, sia nel contesto delle democrazie consolidate che in situazioni di fragilità o rischio. In questo ambito, un focus particolare sarà dedicato al ruolo della libertà di informazione, la sua tutela durante le crisi e al rispetto dei diritti nei confronti più fragili.

Partecipano tra gli altri Gianni De Gennaro, Presidente del CSA; Monica Maggioni, Direttore del TG1; Yascha Mounk, Senior Fellow, SNF Agora Institute, Johns Hopkins University; Stefano Lucchini, Presidente del Robert F. Kennedy Human Rights Italia; Tom Nichols, Professore al US Naval War College e Harvard Extension School; John Harper, Senior Adjunct Professor of American Foreign Policy, Professor Emeritus, Johns Hopkins University; Francesco Clementi, Professore di diritto pubblico comparato presso l’Università degli Studi di Perugia; Antonio Di Bella, Direttore RAI Day Time Intrattenimento; e Stefano Petrucciani, ordinario di Filosofia politica presso l’Università di Roma La Sapienza.