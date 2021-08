Heather Parisi: "Burioni pifferaio, ratti contro di me"

Heather Parisi risponde a Roberto Burioni, definendolo un "pifferaio magico" che avrebbe aizzato i "ratti contro di me". La showgirl italoamericana replica al virologo che, commentando un suo post nel quale rilanciava uno studio di Lancet sulla contagiosità dei vaccinati contro il covid, ha detto: "È bello scoprire di avere colleghe che sanno cantare e ballare molto bene". "Il pifferaio magico (per meglio dire, il famoso virologo italiano cacciatore di topi) ha iniziato ad attirare i suoi ratti contro di me con il suo flauto magico. I ratti lo seguono obbedienti", scrive Heather Parisi, prima di concludere: "E, come nella fiaba dei fratelli Grimm, morirono tutti".

