Heidi Klum e Tom Kaulitz festeggiano nudi

Ieri era il loro quarto anniversario di matrimonio, e così la top model e il cantante dei Tokio Hotel si sono concessi uno scatto sui social in tenuta adamitica, o quasi. Nella foto, un selfie allo specchio, Tom Kaulitz sembra indossare boxer neri, mentre Heidi Klum si intravvede dietro di lui intenta a stampargli un bacio sulle labbra. Il tutto circondato da palloncini a forma di cuore e da un enorme mazzo di rose rosse. Il rocker e la giudice di America's Got Talent, 31 e 49 anni, sono sposati dal 2019, ma evidentemente sono ancora in piena fase romantica.