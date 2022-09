HEINEKEN® CELEBRA IN CASA L'EPICA GARA DI FORMULA 1 NEI PAESI BASSI CON IL DJ AFROJACK FINALE

ZANDVOORT, Paesi Bassi, 5 settembre 2022 /PRNewswire/ -- Heineken® ha scaldato l'atmosfera post-gara al Gran Premio d'Olanda Heineken® di Formula 1 con una performance sul podio da parte del DJ e produttore olandese di fama internazionale Afrojack. La performance è stata trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della F1®, nonché sulle pagine Facebook e YouTube di Afrojack, allo scopo di riunire i tifosi di tutto il mondo per celebrare un'altra emozionante gara sul circuito CM.com di Zandvoort per il secondo anno consecutivo.

Afrojack ha dichiarato: "È un'esperienza e un onore incredibili essere invitati a esibirsi qui al Gran Premio d'Olanda, non solo di fronte al mio pubblico, ma anche ai tifosi di tutto il mondo che si sono sintonizzati per celebrare l'ennesima incredibile gara nei Paesi Bassi!"

Il DJ-set di 30 minuti di Afrojack includeva l'esclusiva canzone ufficiale olandese del Gran Premio "Feels Like Home", insieme a DubVision, che è stata pubblicata il 2 settembre in tutto il mondo. "Feels Like Home" è un single vivace e pieno di energia con una melodia accattivante e voci tenui che sicuramente faranno cantare tutti i fan.

L'esibizione post-gara si è svolta sul podio del vincitore del Gran Premio, con opere d'arte originali dell'artista contemporaneo olandese Pablo Lücker.

I disegni si ispirano all'energia che i fan portano in pista, nonché i panorami e i suoni di Zandvoort. Lücker non solo ha creato il design per il podio, ma ha anche creato un design nuovo e originale per i trofei di F1® assegnati durante il fine settimana.

Pablo Lücker ha dichiarato relativamente al suo approccio: "Ho voluto che il design catturasse l'adrenalina, la gioia e la corsa che la folla sprigiona festeggiando tutti insieme".

In un modo che riflette appieno lo stile Heineken®, il weekend della gara è stato una celebrazione della cultura locale e del patrimonio olandese su scala globale, portando a un pubblico internazionale elementi che sono sinonimo di Paesi Bassi.

Per festeggiare ulteriormente la gara di casa del marchio, Heineken® ha lanciato una nuova iterazione della campagna "When You Drive, Never Drink", chiamata "Riding is Still Driving". La campagna, lanciata nel maggio 2022, si basa sul fatto che quando si beve, si può avere la sensazione di essere un guidatore molto migliore di quello che si è in realtà. Poiché il mondo della F1® è caratterizzato da alcuni dei migliori piloti al mondo, abbiamo collaborato con i nostri partner per diffondere il nostro messaggio; è proprio nel momento in cui ci si sente un pilota pronto per una gara che non ci si dovrebbe mettere al volante nè saltare in sella.

La nuova campagna presenta Daniel Ricciardo, pilota del Team McLaren F1, che incoraggia i fan a fare la scelta giusta e a non bere prima di andare in bicicletta o in e-scooter. I Paesi Bassi sono famosi per essere favorevoli alla bicicletta e ci sono circa 1,4 milioni di e-bike sulle strade olandesi, quindi Heineken sta incoraggiando i fan a fare la scelta giusta e a tornare a casa in sicurezza.

In merito alla sua partecipazione alla campagna, Daniel Ricciardo ha dichiarato: "Dal momento che se bevi non devi metterti al volante, perché correre rischi alla guida di una bicicletta o uno scooter elettrico? Sei alla guida di un veicolo a motore e sei un utente della strada. Si tratta di uno sforzo collettivo affinché tutti siano al sicuro sulla strada: molti tifosi partiranno in bicicletta da e per la gara di Zandvoort, quindi prendiamoci cura gli uni degli altri".

