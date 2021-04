Heineken® invierà dei "Pit Wall Bar" a casa dei fan per assistere alle gare di F1®

- Heineken®, partner globale di F1®, ha lanciato un concorso per i fan, che potranno vincere il proprio Pit Wall Bar a casa per la stagione 2021

- Imitando il pit wall di Red Bull Racing Honda, i fan potranno assistere alle gare di F1® in modo totalmente nuovo

AMSTERDAM, 28 aprile 2021 /PRNewswire/-- La maggior parte degli appassionati di F1® non ha mai partecipato di persona a una gara, quindi il partner ufficiale Heineken ha creato per loro il Pit Wall Bar, l'esperienza definitiva per chi desidera vivere in modo unico le domeniche di gara.

Imitando il pit wall di Red Bull Racing Honda, i fan avranno la possibilità di aggiudicarsi un'esperienza unica per assistere alle gare di Formula 1®. Tuttavia, a differenza dei pit wall del circuito che si vedono il giorno della gara, questa versione è dotata del proprio bar, con Heineken® 0.0 alla spina, bicchieri e sottobicchieri integrati.

È la combinazione perfetta per il tifoso di F1®: un hub che avvicina all'azione come il team Honda Red Bull Racing, oltre a essere un bar Heineken 0.0 perfettamente funzionante.

Il Pit Wall Bar è dotato di più schermi per osservare ogni angolo dell'azione o della telemetria della gara, birra alla spina Heineken® 0.0, cuffie del team e molto altro ancora.

Il primo concorso è aperto! I fan potranno partecipare entrando nel sito f1.com/Heineken0.0 in attesa del Grande Prémio De Portugal 2021 Heineken di Formula 1 previsto per domenica 2 maggio. Il vincitore riceverà il Pit Wall Bar poco dopo per godersi il resto della stagione.

Per testarlo con dei veri esperti, il Pit Wall Bar è stato consegnato al Gran premio del made in Italy e dell'Emilia Romagna Pirelli dal camion alimentato a biocombustibile di DHL, dove David Coulthard, Max Verstappen e Sergio Perez di Red Bull Racing Honda hanno provato la postazione Heineken 0.0 e dato una prima occhiata al bar.

David Coulthard, leggenda di F1® e ambasciatore Heineken®, ha dichiarato: "Il Pit Wall non aveva questo aspetto quando ero un pilota, ma penso che i fan lo adoreranno! Potranno avvicinarsi il più possibile all'azione in compagnia di una birra Heineken® 0.0 ghiacciata alla spina. Non credo che vi sia niente di meglio".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1498418/Pit_Wall_Bar.jpg