Helbiz, partner di micromobilità 'green' del Milano Monza Motor Show

Sarà la 'prima volta' di un player della micromobilità a un salone dell’auto in Italia. è questa la scelta di Helbiz, leader globale nel settore, che ha annunciato la partnership con il MiMo (Milano Monza Motor Show), il salone all’aperto dedicato al mondo dei motori che dal 10 al 13 giugno radunerà tutti gli appassionati di mobilità.

Protagonista di una recente fusione con GreenVision e dell’acquisizione di MiMoto Smart Mobility, leader italiano del mercato dello sharing di motorini, Helbiz - si sottolinea in una nota - "ha scelto di affiancarsi a un evento così emblematico del settore dell’automotive per evidenziare l’importanza di una mobilità sempre più integrata, dove diversi mezzi di trasporto lavorano insieme per offrire la migliore esperienza di viaggio all’utente".

Nei quattro giorni della rassegna, nell'ottica di facilitare gli spostamenti fra i vari luoghi della manifestazione Helbiz metterà i monopattini elettrici a completa disposizione dello staff, offrendo ai visitatori due corse gratuite per muoversi fra le vie delle due città. Per godere degli sblocchi gratuiti, riservati a tutti i nuovi utenti che si registrano per la prima volta all’app Helbiz, basterà digitare l’apposito codice “MIMO21” all’interno dell’apposito campo chiave. Un test drive gratuito sui mezzi elettrici di Helbiz, inoltre, sarà offerto a tutti gli utenti che si presenteranno nell’hot spot allestito dall’azienda in Piazza Castello, a Milano.