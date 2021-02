Hennessy diventa il primo Partner globale della NBA per gli alcolici

– Con l'ampliamento della partnership pluriennale Hennessy diventa l'"alcolico ufficiale della NBA" nel mondo –

COGNAC, Francia, 25 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- Hennessy, il cognac più venduto al mondo, e la National Basketball Association (NBA) hanno annunciato oggi l'ampliamento globale della loro partnership, rendendo Hennessy l'"alcolico ufficiale della NBA" nel mondo. L'accordo pluriennale, che rappresenta la prima partnership globale della serie con un marchio di alcolici, segna l'inizio di un nuovo capitolo nel rapporto di Hennessy con la NBA e amplia l'Accordo nordamericano annunciato nel febbraio 2020.

"Siamo onorati del riconoscimento come primo partner globale nella storia della NBA", ha dichiarato Julie Nollet, CMO globale di Hennessy. "L'NBA non è solo pallacanestro, proprio come Hennessy non è solo cognac. Rappresentiamo comunità globali e questa partnership ci consente di sostenere un gioco e una cultura che uniscono le persone attraverso l'intrattenimento e lo spirito di squadra, nonostante le attuali difficoltà affrontate dai fan in tutto il mondo. Condividiamo i valori fondamentali dell'NBA, integrità, lavoro di squadra, rispetto e innovazione, che sono più potenti che mai adesso che lavoriamo per ispirare e unire le persone in tutto il mondo."

"Questo ampliamento della partnership rappresenta un entusiasmante traguardo per la serie dato che Hennessy diventa il primo partner globale della NBA sul fronte degli alcolici", ha dichiarato Dan Rossomondo, Senior Vice President della NBA, Media and Business Development. "Non vediamo l'ora di continuare a festeggiare il gioco del basket insieme a questo marchio iconico e ai nostri fan in tutto il mondo."

La partnership ampliata avrà inizio in Africa, Asia-Pacifico, Europa e Sud America con il lancio di un adattamento della campagna "Hennessy x NBA: Lines" che celebra coloro che stanno portando avanti il gioco del basket. I fan di tutto il mondo potranno brindare con le nuove esclusive bottiglie Hennessy VS e VSOP Limited Edition, appositamente ideate per commemorare la partnership. Le bottiglie in edizione limitata sono ora disponibili negli Stati Uniti, mentre una versione mondiale è in programma per il secondo trimestre del 2021.

Per oltre 250 anni, Hennessy ha festeggiato coloro che incarnano il motto "Mai fermarsi, mai accontentarsi", impersonato dai giocatori con il loro incrollabile impegno a portare avanti questa cultura. Nel corso dell'anno, Hennessy celebrerà la tradizione e la mentalità dei tifosi di basket di tutto il mondo con una serie di eventi, novità e contenuti localizzati per i consumatori.

Informazioni sulla NBALa NBA è una società globale di sport e media costituita intorno a quattro serie sportive professionali: la National Basketball Association, la Women's National Basketball Association, la NBA G League e la NBA 2K League. La NBA ha creato un'importante presenza internazionale con partite e programmazioni disponibili in 215 Paesi e territori, in oltre 50 lingue, e merce in vendita in oltre 100.000 negozi in 100 Paesi in sei continenti. I roster NBA all'inizio della stagione 2020-21 hanno presentato 107 giocatori internazionali da 41 Paesi. Gli asset di NBA Digital includono NBA TV, NBA.com, l'App NBA e NBA League Pass. La NBA ha creato una delle più grandi comunità di social media del mondo, con 1,9 miliardi di "Mi piace" e follower in tutto il mondo sulle varie piattaforme di serie, team e giocatori. Attraverso NBA Cares, la serie affronta importanti questioni sociali lavorando con organizzazioni di assistenza per i giovani riconosciute a livello internazionale che supportano l'istruzione, lo sviluppo della gioventù e della famiglia e le cause legate alla salute.

Informazioni su Hennessy Leader indiscussa del mercato del cognac, da oltre 250 anni la Maison Hennessy si distingue in tutto il mondo grazie alle sue straordinarie miscele. Il marchio, che affonda le radici nello spirito di conquista del fondatore Richard Hennessy, è presente in oltre 160 Paesi. Con sede nel cuore della regione di Charente, Hennessy è anche un solido pilastro dell'economia regionale, portabandiera di un settore ricco di competenze. Il successo e la longevità dell'azienda sono radicati nell'eccellenza dei suoi cognac, ciascuno dei quali nasce da un processo unico di trasmissione di generazione in generazione. Prima casa vinicola e di liquori certificata ISO 14001, Hennessy unisce la propria capacità di innovazione e il sostegno di tutti i partner per proteggere questo settore eccezionale.

In qualità di fiore all'occhiello del Gruppo LVMH, Hennessy è uno dei principali contributori al commercio internazionale francese, con il 99% della produzione venduta in esportazione, ed è ambasciatore mondiale per l'art de vivre francese.

