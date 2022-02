Hera medaglia d’oro 2022 di sostenibilità per S&P Global

Per la seconda volta consecutiva, la multiutility Hera è stata premiata da S&P Global con la Gold Class del Sustainability Award. L’assegnazione è stata resa nota oggi in occasione della pubblicazione del Sustainability Yearbook 2022, il report con le analisi effettuate per l’accesso all’ultima edizione del Dow Jones Sustainability Index (Djsi).

Il documento ha messo in evidenza i risultati raggiunti da Hera, leader in tutte e tre le aree oggetto di valutazione per il proprio ambito (Environment, Economic&Governance e Social), per la capacità di gestire e tutelare le risorse, di cogliere le opportunità del mercato e di coinvolgere i propri stakeholder. Nel Djsi 2021, l’indice borsistico internazionale che valuta le aziende quotate in base alle dimensioni Esg, Hera si è confermata prima a livello internazionale nel proprio settore (Multi-Utility Water), con un punteggio di 90/100 contro una media di 39/100.

La Gold Class 2022 rappresenta, sottolinea Hera in una nota, "un ulteriore riconoscimento per la strategia del Gruppo Hera, in cui attività di business e attenzione ai fattori Esg vanno, da sempre, di pari passo".