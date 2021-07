Herman Miller e Knoll annunciano il nome della nuova società: MillerKnoll

MillerKnoll, attualmente una delle più grandi e influenti aziende di design moderno al mondo, occupa una posizione unica per catalizzare la trasformazione del settore e ridefinire il design moderno

ZEELAND, Michigan, 21 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Herman Miller (NASDAQ: MLHR) ha annunciato in data odierna che, in seguito al completamento dell'acquisizione di Knoll, Inc. ("Knoll") il 19 luglio 2021, la società aggregata continuerà a operare con il nome di MillerKnoll. Herman Miller e Knoll, insieme ai propri marchi storici, continueranno a operare come MillerKnoll. Inoltre, MillerKnoll adotterà un nuovo modello operativo che garantirà un solido assetto proprietario per il marchio, trasformando il settore e ridefinendo il design moderno.

"Siamo entusiasti di presentare MillerKnoll, un collettivo di marchi dinamici che si sono uniti per progettare il mondo in cui viviamo", ha commentato Andi Owen, Presidente e Amministratore delegato di MillerKnoll. "Il nostro settore e il mondo in generale stanno cambiando rapidamente. Il design è lo strumento con cui immaginiamo e plasmiamo un futuro migliore. Insieme, definiremo e guideremo questa trasformazione, come abbiamo già fatto in precedenza nella nostra storia".

MillerKnoll: leader indiscusso del design moderno

Herman Miller e Knoll vantano una solida reputazione come pionieri del settore e perseguono un impegno condiviso nei confronti del design, dell'innovazione, dell'eccellenza operativa, della sostenibilità e del benessere collettivo. Con la chiusura della transazione, MillerKnoll:

MillerKnoll trarrà beneficio da una maggiore portata e dalla capacità di servire meglio i clienti nel settore degli arredi contract, nel segmento del trading immobiliare e nel campo del retail. Inoltre, MillerKnoll è ben posizionata per migliorare il coinvolgimento di architetti e designer di interni, che supportano i processi decisionali per i clienti contract e residential.

Owen ha aggiunto "Siamo un gruppo di persone e marchi guidati da una visione condivisa, da valori comuni e da un impegno costante nei confronti del design. Come MillerKnoll, ci incoraggeremo e ci ispireremo a vicenda per innovare e progettare il futuro per tutti i luoghi in cui le persone vivono e lavorano".

Come precedentemente annunciato, MillerKnoll sarà guidata dal Presidente e Amministratore delegato di Herman Miller, Andi Owen. Oltre a Owen, la società aggregata sarà coordinata da un team dirigenziale di altissimo livello, composto dai dirigenti di Herman Miller e Knoll. Ulteriori informazioni sul team dirigenziale sono disponibili nella Newsroom dell'azienda.

Informazioni su MillerKnoll

MillerKnoll è un collettivo di marchi dinamici e una delle aziende di design moderno più grandi e influenti al mondo. L'azienda è il risultato di una lunga tradizione nel campo del design, dell'innovazione e della promozione del benessere collettivo. MillerKnoll è stata creata nel 2021 dalla combinazione di Herman Miller e Knoll e comprende i marchi Colebrook Bosson Saunders, DatesWeiser, DWR, Edelman Leather, FilzFelt, Fully, Geiger, HAY, Holly Hunt, KnollExtra, Knoll Office, KnollStudio, KnollTextiles, Maars Living Walls, Maharam, Muuto, naughtone e Spinneybeck. Guidata da una visione condivisa, da valori comuni e da un impegno costante nei confronti del design, MillerKnoll desidera innovare e progettare il futuro per tutti i luoghi in cui le persone vivono e lavorano, contribuendo a un futuro più equo e sostenibile per tutti.

Photo- https://mma.prnewswire.com/media/1578492/MillerKnoll.jpg

Logo- https://mma.prnewswire.com/media/1578493/MillerKnoll_Logo.jpg