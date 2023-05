Ancora una volta insieme nella Race for the Cure 2023, Hertz Italia al fianco di Komen Italia.

Hertz Italia e Komen Italia ancora una volta insieme nella sensibilizzazione sul tema del tumore al seno e nella raccolta fondi per la ricerca e la prevenzione in Italia e nel mondo.

Hertz metterà a disposizione nella Carovana della Prevenzione, diversi veicoli commerciali, Race for the Cure è un programma nazionale itinerante che promuove la salute femminile.

La Hertz Italia sarà rappresentata dalla squadra sportiva amatoriale composta dai suoi dipendenti che parteciperanno alla tappa romana di Race for the Cure 2023, una manifestazione unica nel suo genere, aperta a tutti.

Chi parteciperà alla Race for the Cure 2023 avrà a disposizione una speciale promo Hertz.

Massimiliano Archiapatti, Amministratore Delegato di Hertz Italia ha commentato: “Sono molto orgoglioso che la squadra Hertz anche quest’anno corra al fianco della Race for the Cure. Un piccolo gesto da parte nostra ma che ci fa bene e ci fa sentire fattivamente parte di questa iniziativa.

Siamo particolarmente affezionati all’Associazione e sono davvero felice di rinnovare questo impegno. Siamo orgogliosi di dare un contributo concreto a sostegno dell’attività che svolge Komen Italia per la sensibilizzazione sul tema del tumore del seno e nella raccolta fondi da destinare alla ricerca.

Vogliamo manifestare anche la nostra vicinanza alle donne che si confrontano con questa patologia e che grazie ai passi avanti fatti dalla ricerca sta diventando sempre più guaribile. Ci sentiamo molto vicini a questa causa e condividiamo appieno i valori attraverso cui viene promossa: sport, divertimento, emozioni ed impegno sociale”.

Daniela Terribile, Presidente di Komen Italia: “Komen Italia è onorata del sostegno di Hertz che dopo aver attraversato per tutto l’anno l’Italia, al fianco della Carovana della Prevenzione consentendoci di raggiungere 17 regioni e offrire esami diagnostici gratuiti a donne in difficoltà, ha deciso di essere presente con la propria flotta anche alla tappa più importante: la Race for the Cure di Roma a cui seguiranno Bari, Bologna, Brescia, Matera e Napoli, mostrando ancora una volta la sensibilità dell’ azienda verso la salute femminile e le azioni di contrasto dei tumori del seno”.