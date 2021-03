HiNelson gonfia le vele e chiude un round da 1 milione di euro

Roma, 24 mar. (Adnkronos)

HiNelson, startup per l'accessoristica nautica online B2C, annuncia la chiusura di un round di investimento da 1 milione di euro. Il round vede la partecipazione di business angel e imprenditori di successo ed è stato coordinato dall’advisor Cross Border Growth Capital. Tra gli investitori risultano: Marco Ariello, ex Presidente di Moleskine; Giovanni Gardelli, Senior Director di Verizon Media; William Griffini, CEO & Partner di Carter & Benson; Giacomo Ruzza, ex CEO di Iglu Cold Systems; Fabio Mondini de Focatiis; Moffu Labs.

Puntando su customer care, community building e omnicanalità, HiNelson intende posizionarsi strategicamente sul mercato come unico digital pure-player in Italia, diffondendo la passione per il mare anche grazie alla HiNelson Academy, piattaforma di e-learning interamente dedicata al mondo della nautica.

Grazie ai nuovi capitali, la startup si prepara quindi a conquistare ulteriori quote di mercato per espandere la propria community e raggiungere oltre 45mila diportisti entro il 2022. La rotta è dunque tracciata: incremento del catalogo, ottimizzazione del marketing funnel e miglioramento dell’infrastruttura It saranno i principali driver della crescita, con il supporto di un nuovo Cda arricchito da imprenditori con background internazionale ed exit di successo.

"Vogliamo diventare il punto di riferimento per ogni diportista europeo. Non una semplice piattaforma d’acquisto di prodotti, ma un luogo dove trovare nuove ispirazioni e nutrire la passione per la barca", spiega Marcello Labruna, Founder e Ceo di HiNelson. "Con il supporto di Growth Capital continueremo a far crescere la community, espandendo e rafforzando la nostra presenza sul mercato e potenziando la HiNelson Academy" aggiunge.

Fabio Mondini de Focatiis, Founder e Ceo di Growth Capital, sottolinea: "HiNelson ha attraversato il 2020 comprendendo perfettamente lo scenario competitivo, con l’attivazione di nuovi canali e il rafforzamento del proprio posizionamento al fine di sfruttare al meglio i trend di digitalizzazione di settore. La riduzione del Cac e il miglioramento della marginalità attestano la qualità di questo team in un anno pieno di sfide. Siamo felici di essere al fianco di HiNelson in questo viaggio".