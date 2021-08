La cerimonia di commemorazione in forma ridotta per la situazione pandemica

Hiroshima commemora il 76esimo anniversario del bombardamento atomico del 6 agosto 1945. La cerimonia annuale si è tenuta nella città giapponese in forma ridotta a causa della situazione pandemica ed è iniziata con il minuto di silenzio alle 8.15, l'ora in cui l'ordigno - 'Little Boy' - cadde su Hiroshima, causando la morte istantanea di 70mila persone e ferendone altre decine di migliaia.