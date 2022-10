History Channel Italia e Communityverse

Tra i Metaverse Partner di questa edizione di Lucca Comics & Games, History Channel Italia, il primo canale History nel mondo ad aprirsi al metaverso, approdando sulla piattaforma Spatial.io proporrà un’attività molto speciale.

In occasione del lancio della mini serie Colosseum, dedicata all’Anfiteatro Flavio come simbolo globale della grandezza di Roma antica (su History Channel, 411 di Sky. dal 18 ottobre alle 21.15), il canale del gruppo A+E Networks Italia fa infatti il suo ingresso nel web 4.0: la piattaforma, sviluppata con la direzione creativa e lo sviluppo tecnologico di Matteo Moriconi di Fusion Communications, con il supporto dei digital artists di Xcave, verrà esposta alla mostra Multiverse of Metaverses e online per ampliare gli orizzonti cinematografici del piccolo schermo e far vivere agli utenti un’esperienza immersiva in uno dei luoghi più iconici della storia.

Sarà possibile sperimentare gratuitamente da desktop, smartphone e visori, l’atmosfera che si viveva in epoca antica all’interno dell’anfiteatro; gli utenti potranno accedere ad un ambiente totalmente gratuito, senza necessità di registrazione, nel quale potranno vedere in anteprima assoluta contenuti esclusivi tratti dalla miniserie, “making of” e conoscere da vicino i personaggi di "Colosseum", anche personalizzando il proprio avatar.

Per celebrare l’apertura della mostra il 28 ottobre History Channel Italia offrirà uno straordinario deejay set con Catherine Poulain nell’arena dei gladiatori: influencer da 500.000 follower, Catherine è una dei deejay più richiesti dietro alle consolle della movida italiana e internazionale. Il party nel metaverso inizierà alle ore 20.00 e sarà accessibile a tutti online.