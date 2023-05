Hiv, sifilide ed epatite: test gratuiti allo Spallanzani di Roma

Test gratuiti per Hiv, sifilide ed epatite all'Inmi Spallanzani di Roma. Dal 15 al 22 maggio in occasione della Settimana europea del test, il personale dell’ambulatorio “stanza 13” dell’Istituto capitolino sarà a disposizione per eseguire in forma gratuita ed anonima test rapidi per Hiv, sifilide ed epatite, con risultati disponibili in 15 minuti, e offrire counselling per la prevenzione delle epatiti e delle altre infezioni a trasmissione sessuale.

Sarà possibile sottoporsi ai test - informa lo Spallanzani in una nota - lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 14; mercoledì dalle 14 alle 18; sabato dalle 9 alle 12. L’accesso sarà diretto, senza bisogno di appuntamento. L’accoglienza degli utenti avverrà nel padiglione “Di Raimondo” dell’Istituto, ingresso posteriore. L’Inmi Spallanzani sottolinea l’importanza della prevenzione e dei benefici della diagnosi precoce di Hiv, epatite e delle altre infezioni sessualmente trasmesse.