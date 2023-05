HLDS venderà le unità SSD SK hynix P31 e P41 su Amazon

SEUL, Corea del Sud, 16 maggio 2023 /PRNewswire/ -- Hitachi-LG Data Storage (HLDS) ha annunciato di aver iniziato a vendere gli SSD ad alte prestazioni di SK hynix (P31 e P41) su Amazon Europa, Singapore e Australia, in qualità di partner esclusivo di rivendita online.

HLDS, fondata nel 2001 come joint venture globale tra Hitachi, Ltd. e LG Electronics, è stata leader mondiale nel settore dei drive per dischi ottici (ODD) per oltre due decenni.

"Siamo lieti di collaborare con HLDS, un'azienda con una lunga storia di archiviazione dati. Questa partnership consentirà a un pubblico globale più ampio di accedere ai prodotti Platinum P41 e Gold P31", ha dichiarato Junbum Ahn, Technical Leader del team marketing cSSD di SK hynix.

Le unità SSD P41 e P31 di SK hynix sono progettate per i giocatori, i creatori di contenuti e gli utenti più esigenti che richiedono soluzioni di archiviazione veloci e affidabili. I modelli P41 e P31 offrono velocità e affidabilità senza pari per migliorare l'esperienza di gioco.

Grazie alla tecnologia di cache HYPERWRITE di SK hynix, le unità SSD P31 offrono velocità di lettura e scrittura fino a 3.500 MB/s e 3.200 MB/s rispettivamente, mentre le unità SSD P41 vantano velocità di lettura e scrittura ancora più elevate, fino a 7.000 MB/s e 6.500 MB/s rispettivamente. Entrambi gli SSD offrono prestazioni eccezionali e un'efficienza energetica di livello superiore.

SK hynix è uno dei maggiori produttori mondiali di chip di memoria e il P41 utilizza la memoria flash TLC NAND a 176 strati di proprietà dell'azienda, caratterizzata da tecnologie innovative come la riduzione dell'altezza dell'interstrato delle celle.

Le unità SSD Gold P31 e Platinum P41 sono state sottoposte a test e convalide approfonditi, tra cui 1.000 ore di HTOL (Stress Test) con MTBF che raggiunge 1,5 milioni di ore, fino a 1.200 TBW (TeraByte scritti).

I clienti di Germania, Francia, Spagna, Italia, Regno Unito, Singapore e Australia possono ora acquistare le unità SSD ad alte prestazioni di SK hynix attraverso il mercato online di Amazon.

Per ulteriori informazioni sulle unità SSD P31 e P41 di SK hynix, visitate il mercato Amazon.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2073713/SK_hynix_Platinum_P41_SSD_Gold_P31_SSD.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/hlds-vendera-le-unita-ssd-sk-hynix-p31-e-p41-su-amazon-301821828.html