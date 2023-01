Hogan Lovells, 5 nuove promozioni in Italia

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells annuncia la promozione di 38 partner e 77 counsel a livello globale negli oltre 45 uffici presenti nei sei continenti. In Italia, lo Studio ha annunciato la promozione di Serena Pietrosanti a socia Head of Tax Italy e la promozione di quattro nuove counsel: Elena D’Alto (Contenzioso e Arbitrati), Maria Luigia Franceschelli (Proprietà Intellettuale), Giulia Mariuz (SOAR - Strategic Operations, Agreements and Regulation) ed Elisabetta Zeppieri (Financial Services).

Luca Picone, managing partner di Hogan Lovells in Italia ha commentato: “La promozione di queste professioniste rispecchia l’efficacia della nostra strategia di sviluppo delle risorse interne che porta a una crescita organica costante. È per noi cruciale investire nei nostri collaboratori contribuendo alla loro formazione, aggiornamento e crescita professionale in un contesto sempre più competitivo e internazionale, offrendo ai nostri migliori talenti importanti prospettive di crescita interna e di carriera. In questo caso le promozioni - peraltro tutte al femminile - sono il risultato del lavoro, della dedizione e della qualità di ottime professioniste che collaborano con noi da diversi anni in settori altamente specializzati. Infine, ma fattore non meno importante, queste nomine confermano il nostro continuo impegno in tema di diversity e inclusion che rappresenta uno dei valori fondamentali del nostro studio”.