Hogwarts Legacy non arriva a luglio su Switch, rinvio di quattro mesi

Hogwarts Legacy, il popolare videogioco ambientato nel mondo di Harry Potter uscito su PS5 e Xbox Series lo scorso febbraio e recentemente approdato anche su PS4 e Xbox One, era atteso a luglio per la console Nintendo. Una sfida ancora più grande per gli sviluppatori di Avalanche, che devono racchiudere uno dei titoli più impattanti dal punto di vista grafico in una cartuccia per Swirtch, molto meno potente di una console di ultima generazione. Infatti, sembra che ci vorrà un poi più di tempo: Warner Bros. Games, editore del gioco, ha fatto sapere che la versione per console Nintendo sarà disponibile il 14 novembre 2023, in ritardo di quattro mesi rispetto a quanto preventivato. Su Twitter, gli sviluppatori hanno commentato: "Sappiamo che i fan stanno aspettando di poter giocare a Hogwarts Legacy su Switch, quindi creare la migliore esperienza possibile è la nostra priorità. Grazie per la vostra pazienza". Il titolo è stato uno dei successi commerciali più grandi del settore quest'anno, con 15 milioni di copie vendute solo per le console di ultima generazione e su PC.