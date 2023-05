Hogwarts Legacy ricomincia su PS4 e Xbox One

Disponibili le versioni per la scorsa generazione di console, in attesa di quella Switch a luglio

Forte di 15 milioni di copie vendute e un miliardo di dollari di incassi a livello mondiale dal lancio del 10 febbraio, Hogwarts Legacy è stato rilasciato anche su PlayStation 4 e Xbox One, le console di scorsa generazione. Il titolo, finora, era disponibile solamente su PS5, Xbox Series e PC. Pubblicato da Warner Bros. Games sotto l'etichetta Portkey Games e sviluppato da Avalanche Software, Hogwarts Legacy racconta una storia originale ambientata nel mondo magico dei libri di Harry Potter, scritta appositamente per il gioco e senza il coinvolgimento dell'autrice, J.K. Rowling. Il gioco è stato accolto con entusiasmo dai fan, che da tempo attendevano una versione interattiva del mondo magico di questo livello. Si tratta di un open world ambientato dentro e fuori Hogwarts con importanti meccaniche da gioco di ruolo e un sistema di combattimento con le bacchette molto divertente da giocare. Non si tratta dell'ultima versione di Hogwarts Legacy che uscirà: il 25 luglio, infatti, sarà la volta di quella per Switch. Nel frattempo, il 23 maggio David Yates riceverà la Stella della Mole a Torino presso Il Museo Nazionale del Cinema. Il regista che ha portato sul grande schermo quattro capitoli della serie di film di Harry Potter sarà anche protagonista di una masterclass e introdurrà la visione di Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2.