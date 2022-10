Home of the Unstoppable feat. Fortnite

Dalla collaborazione tra Vodafon e e Fortnite nasce “Home of the Unstoppable” la mappa che ti porta nella Lucca medievale per una battaglia leggendaria.

Allo stand Vodafone in piazza San Michele potrai vivere un’esperienza unica sfidando il nostro progamer preferito, Pow3r.

Nei seguenti orari sfiderà i suoi fan che si saranno iscritti a sessioni di gioco dal vivo:

Venerdì 28 dalle 11:00 alle 14:00

Sabato 29 dalle 14:00 alle 15.40

Domenica 30 dalle 15:00 alle 16.00

Lunedì 31 dalle 14:00 alle 16.00

Martedì 1 dalle 15.00 alle 16.00

Inoltre sarà a disposizione per incontrare e fare foto con i visitatori di Lucca Comics and Games nelle seguenti fasce orarie:

Sabato 29 dalle 15.40 alle 16.30

Domenica 30 dalle 16.00 alle 17.00

Lunedì 31 dalle 16.00 alle 17.00

Martedì 1 dalle 16.00 alle 17.00