Honda Africa Twin Tour: pronti per la Corsica

Honda Africa Twin Tour andrà in scena dal 14 al 18 giugno in Corsica.

“Corsica mon amour” è questo il claim del tour stradale Honda Africa Twin Tourer, che consentirà ai motociclisti, a partire dai 18 anni di età, in possesso di una adventure o touring di almeno 500 cc e con un’autonomia reale di 180 km, in regola con il codice della Strada, di divertirsi, affrontando un percorso dove il piacere di guida ha la priorità.

Tre giorni che si svolgeranno lungo paesaggi incantevoli e strade perfette per pennellare curve e controcurve.

Honda Africa Twin Tour: 700 km di strada asfaltate

Presenti gli istruttori della True Adventure Off Road Academy, al Tour potranno partecipare anche coloro che non sono in possesso di una moto Honda, noleggiando, nella flotta è disponibile anche l’Africa Twin 1100.

Venti equipaggi, con un furgone di supporto che avrà il compito di trasportare i bagagli e una moto di scorta.

I primi chilometri saranno percorsi in Sardegna, si parte da Livorno, alle 21 il gruppo salirà sul traghetto per poi il giorno dopo, il 15 giugno, sbarcare a Olbia. Primi 90 km nella Sardegna Nord Est, previsto l’arrivo a Santa Teresa, per poi imbarcarsi alle ore 12:30 sul traghetto che porterà verso Bonifacio.

Venerdì 16 giugno ci sarà la tappa marathon del tour, dal Lago di Tolla passando per il Canyon de La Ruda, fino ad arrivare alla discesa a Evisa. Nella giornata di sabato 17 giugno, diverse le mete da raggiungere, da Ile Rousse a Saint Florent, fino ad arrivare a Nonza.

Domenica 18 giugno si ripartirà da Bastia per imbarcare le moto verso le 14 e raggiungere così il porto di Livorno.