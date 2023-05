Honda DAY 2023: le emozioni tornano in pista

Honda Day 2023 ritorna in pista, questa volta sul circuito di Misano. Un nuovo appuntamento dedicato a tutti i possessori delle Honda stradali e sportivi, l’edizione 2023 si preannuncia avvincente.

Dopo il successo ottenuto con il Fireblade Day 2022, è la volta della nuova tappa di un evento in pista che consentirà a tutti gli appassionati del Marchio dell’ala di sentirsi parte di una grande famiglia, Honda Day è un evento esclusivo.

Potranno partecipare gli appassionati e possessori di moto della casa giapponese, lungo il circuito Misano World Circuit Marco Simoncelli, sarà possibile saggiare le performance delle sportive giapponese.

Honda Day 2023: in programma anche le demo ride

Dal paddock partiranno diverse demo ride con il primo raduno Honda Classic dedicato alle Honda d’epoca e con la scuola guida femminile che si rivolge a tutti coloro che vogliono muovere i primi passi in sella a una moto.

Sabato 13 maggio la pista di Misano sarà interamente riservata alle attività dell’Honda Day, i modelli ritenuti idonei all’ingresso in pista sono:

● Fireblade (di qualsiasi anno)

● CBR650R

● CBR600RR

● CBR600F

● CBR650F

● VTR1000F

● VTR1000 SP1

● VTR1000 SP2

● VFR (di qualsiasi anno e cilindrata)

● CB1000R

● Hornet 600/750/900

● CB650R

● CB650F

● CBR500R

● CB500F.

Per prenotare il proprio turno in pista in occasione dell’Honda Day 2023, è sufficiente scaricare il modulo di adesione sul sito ufficiale Honda, comprarlo e inoltrarlo all’organizzatore. I posti sono limitati.