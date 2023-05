Honda e:Ny1: spazio, elettrificazione e innovazione

Un SUV elettrico originale e innovativo: la nuova Honda e:Ny1 ha un’autonomia di oltre 400 km e arriverà in Europa entro fine anno.

Honda e:Ny1 è un nuovo SUV elettrico presentato dalla Casa giapponese al Salone di Shanghai e destinato al mercato europeo.

Nasce su una piattaforma specifica, la e:N Architecture F, che consente di ospitare un motore anteriore elettrico da 204 CV con una coppia di 310 Nm, supportato da un pacco batterie agli ioni di litio da 68,8 kWh: la nuova Honda e:Ny1 ha un’autonomia di 412 km, nel ciclo WLTP.

Per quanto concerne la ricarica, in corrente continua, per passare dal 10% all’80% impiega 45 minuti, il nuovo SUV elettrico giapponese rientra di diritto nel segmento B grazie ad una lunghezza di 4,39 metri.

Interessante è anche la sua capacità di carico, il bagagliaio ha una capienza standard di 386 litri.

La nuova Honda e:Ny1 ha design simile all’HR-V

Differisce frontalmente per la mascherina chiusa che ospita la presa di ricarica, altri dettagli estetici come il logo della Casa nel frontale ed il lettering “Honda” riportato nella parte posteriore.

Tom Gardner, Senior Vice President di Honda Motor Europe, sulla presentazione di questo nuovo modello ha commentato: “ e:Ny1 rappresenta la prossima tappa naturale nel nostro viaggio verso l'elettrificazione in Europa. La nostra filosofia di sviluppo unisce una tecnologia intelligente incentrata sul cliente a uno splendido design e dinamiche di guida stimolanti. Quest'ultimo SUV incarna a pieno l'impegno di Honda verso l'elettrificazione ed è l’evoluzione più recente della Casa lungo questo percorso.”

Tanta è la tecnologia nell’abitacolo, dove a catturare l’attenzione è il display touch verticale da 15,1 pollici dal quale è possibile gestire più servizi di bordo, dal navigatore alla climatizzazione, mentre sul display rettangolare della strumentazione digitale, posto dietro il volante, è possibile visualizzare le informazioni più importanti relative alla vettura, dalla autonomia residua alla velocità di marcia.

Piccoli accorgimenti come prese USB, possibilità di ricaricare via wireless smartphone di ultima generazione e numerosi vani portaoggetti, rendono l’ambiente confortevole ed organizzato.

Al suo arrivo sul mercato, previsto per la fine di quest’anno, dovrà “scontrarsi” con avversari temibili quali la Hyundai Kona Electric e la Peugeot e-2008, prevedibile che il suo prezzo sia allineato con quello delle concorrenti.