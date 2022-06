Honda, la gamma full hybrid ed elettrica protagonista a MiMo 2022

Sarà la gamma Full Hybrid la protagonista della presenza di Honda all'edizione 2022 del Milano Monza Motor Show, in calendario fino al 19 giugno, rassegna che proporrà il presente e il futuro del panorama motoristico internazionale. Un futuro sul quale Honda scommette con la nuova Civic e:HEV Full Hybrid, che per l’occasione sarà mostrata in Piazza Duomo, nuova incarnazione di una icona dell'automobilismo, che dalla sua nascita nel 1972 ha conquistato i cuori di oltre 27 milioni di appassionati in tutto il mondo, raggiungendo l’undicesima generazione nell’anno del suo 50° anniversario. La nuova Civic, che sarà venduta nella sola motorizzazione Full Hybrid, permette ad Honda di giungere all’obiettivo dichiarato di elettrificare l’intera gamma entro il 2022.

A MiMo 2022 la Casa di Tokyo schiererà oltre alla Civic, altre due Full Hybrid e una Full Electric, e cioè HR-V, Jazz, Jazz Crosstar e Honda 'e'. Le vetture esposte saranno dotate di un QR code che permetterà al pubblico di accedere ad una pagina specifica ricca di contenuti di prodotto. Verranno così mostrate schede tecniche, immagini, video e link che rimanderanno al sito Honda, al configuratore e alla pagina dedicata per richiedere un test drive. HR-V, Jazz e Honda e saranno poi presenti all’interno del Focus Auto Elettriche e Ibride, un’area, completamente dedicata ai test drive, dove si potrà toccare con mano la qualità di guida e la tecnologia avanzata delle auto elettrificate Honda e approfondire le tematiche legate alla mobilità green.

Inoltre, durante la giornata inaugurale, il Pilota Ufficiale Honda Tiago Monteiro che quest’anno compete nel FIA WTCR supportato dal team Liqui Moly Engstler, sfilerà a bordo della nuova Civic e:HEV Full Hybrid, in quella che sarà la Premiere Parade, una esibizione dedicata alle anteprime e alle novità, guidate intorno al Duomo dai CEO e testimonial dei brand partecipanti.