La polizia di Hong Kong ha fatto irruzione negli uffici del giornale on line Stand News arrestando sei persone per cospirazione e per pubblicazione sediziosa. La polizia aveva un mandato per sequestrare materiale giornalistico rilevante ai sensi della sicurezza nazionale. Gli arrestati lavoravano per una delle testate giornalistiche maggiormente impegnate per la democrazia.