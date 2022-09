HOPIUM SCEGLIE LA NORMANDIA PER IL SUO PRIMO SITO INDUSTRIALE

PARIGI, 23 settembre 2022 /PRNewswire/ -- Hopium, il primo produttore francese di veicoli alimentati a idrogeno di fascia alta, annuncia l'installazione del suo sito industriale vicino a Vernon, in Normandia. Questa scelta strategica fa parte dell'ambizione dell'azienda di sviluppare i suoi modelli berlina alimentati a idrogeno in Francia. Lo stabilimento di 85 acri, situato nell'area di Douains, ospiterà le prime linee di produzione, che avranno una capacità di 20.000 veicoli all'anno, oltre a un centro di ricerca e sviluppo.

L'infrastruttura sarà commissionata alla fine del 2024, con un'inaugurazione prevista per l'inizio del 2025. Lo stabilimento di Vernon impiegherà più di 1.500 persone in tutte le sue divisioni e pertanto intende contribuire al dinamismo economico della regione.

"Si tratta di un grande progetto che contribuirà al rinnovamento industriale della Francia. Abbiamo scelto la Normandia, una regione che riteniamo abbia tutte le risorse necessarie per ospitare la fabbrica del futuro, a partire dalla sua posizione geografica unica tra Parigi e il Canale, rinforzata dall'asse della Senna, dal suo bacino industriale e dal suo ricco hub di innovazione, in cui ora siamo coinvolti. Hopium, selezionando questo sito per la posizione della sua infrastruttura all'avanguardia, sta completando un altro passo decisivo nel suo percorso, che dovrebbe portare al lancio dei primi modelli Hopium Māchina sul mercato alla fine del 2025. Desidero ringraziare gli stakeholder locali e regionali e tutti i team Hopium, che hanno investito nell'implementazione del progetto", ha dichiarato Olivier Lombard, CEO di Hopium.

"Questo progetto è un'ottima notizia per la Normandia ed è un'ulteriore prova del dinamismo economico della nostra regione. Esso contribuirà inoltre allo sviluppo del settore dell'idrogeno in Normandia. Normandia, una delle principali regioni industriali, è all'avanguardia nello sviluppo di questo promettente campo. Per rafforzare il posto dell'idrogeno nella transizione energetica, la Normandia è stata la prima regione francese ad adottare il suo piano per l'idrogeno nel 2018. Quasi un terzo del consumo nazionale di idrogeno è in Normandia, in particolare nei settori chimico e petrolchimico e nel settore aerospaziale, con la presenza del sito di prova di Ariane Group. Con una rete di stazioni di ricarica e veicoli a idrogeno stabiliti in tutta la regione e il primo autobus a idrogeno retroinstallato testato su una linea interurbana, la regione è già leader nella mobilità dell'idrogeno", afferma Hervé Morin, Presidente della regione Normandia.

Il Presidente dell'agglomerato di Seine Normandie, Frédéric Duché, e il suo Presidente Delegato per l'attrattività economica e l'innovazione, François Ouzilleau, hanno espresso il loro orgoglio nell'ospitare il primo sito industriale di Hopium sul loro territorio. Hanno inoltre sottolineato la forte volontà locale di sostenere questo progetto innovativo, sia a livello di servizi prefetturali, sotto l'impulso del prefetto, sia del comune, grazie al sostegno del suo sindaco, Vincent Leroy, e del suo team municipale.

"Desideriamo ringraziare i direttori di Hopium per la loro fiducia, e in particolare Olivier Lombard, per questa scelta strategica di location nel Normandie Parc, situato a meno di un'ora da Parigi e nelle immediate vicinanze dell'autostrada A13. I vantaggi della stazione ferroviaria di Vernon, a pochi minuti dal sito, nonché l'ecosistema locale che si sta sviluppando in materia d'idrogeno al Campus de l'Espace sono stati fattori chiave, una garanzia del dinamismo del dipartimento di Eure e della Normandia sulle sfide di queste nuove tecnologie", afferma François Ouzilleau.

Fondato da Olivier Lombard, vincitore della 24 Ore di Le Mans 2011, Hopium è il risultato della sua esperienza acquisita sulle piste da corsa. Olivier Lombard ha guidato per 7 anni le auto da corsa alimentate a idrogeno, rendendolo il pilota più esperto in questo campo. Le gare sono state per Olivier Lombard e il suo team un laboratorio a cielo aperto, consentendo loro di riflettere su nuove soluzioni di mobilità per le odierne sfide ambientali. Considerando che il settore dei trasporti da solo è responsabile del 20% delle emissioni di gas a effetto serra, l'azienda si sta posizionando come attore nella lotta al cambiamento climatico. Hopium riunisce un team di esperti e partner leader in prima linea nell'innovazione nei settori delle celle a combustibile alimentate a idrogeno, della tecnologia e dell'ingegneria automobilistica.

