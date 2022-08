Hosting Solutions ha scelto Schneider Electric per il suo Data Center sostenibile ed efficiente certificato Tier IV di Firenze

· Una nuova server farm con elevatissima affidabilità, resilienza ed efficienza

Stezzano (BG) 02 agosto 2022 — Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione e dell'automazione dell'energia, annuncia che i suoi alti standard qualitativi e l’efficienza delle sue soluzioni sono state scelte da Hosting Solutions per il suo nuovo Data Center di Firenze.

La nuova server farm è pensata secondo i più moderni paradigmi della resilienza, fondamentali per l’ottenimento della certificazione Tier IV, oltre che per rispondere ai massimi standard in termini di efficientamento energetico. Il massimo livello di classificazione viene infatti assegnato solo ai Data Center più robusti, progettati per essere pienamente fault tolerant, con totale ridondanza dei componenti, dei sistemi di alimentazione e di raffreddamento, e assenza di singoli punti di fallimento in modo da garantirne il funzionamento al 99,995% e al riparo dal rischio di interruzioni e indisponibilità. Un vero e proprio concentrato di innovazione e sostenibilità che ha visto il ricorso a una soluzione completa Schneider Electric come cardine di una strategia di sviluppo a lungo termine.

“Come Schneider Electric abbiamo messo a piena disposizione del cliente la nostra esperienza, con l’obiettivo di aiutarlo a definire una soluzione che risponda ai massimi standard in termini di affidabilità, sostenibilità e semplicità di gestione. Abbiamo sfruttato il nostro portafoglio completamente integrato di soluzioni Hardware e Software (che include Distribuzione Elettrica MT/BT, Gruppi di Continuità, Sistemi di Raffreddamento, Sistemi di Monitoraggio ed Automazione, Sistemi di contenimento termico, Armadi Rack e relativi accessori, pavimento sopraelevato) al fine di velocizzare il deployment, ridurre significativamente i rischi di realizzazione e semplificare in maniera importante l’Operation. Siamo orgogliosi di questa collaborazione con Hosting Solutions e crediamo che l’ottimo lavoro di squadra abbia effettivamente consentito di realizzare un Data Center all’avanguardia” afferma Antonio Racioppoli, Data Center Solution Architect Secure Power Schneider Electric.

Hosting Solutions è il brand con cui Genesys Informatica è protagonista nel settore IT come Service e Cloud Provider attraverso una vasta gamma di servizi da sempre in linea con le esigenze di un mercato in costante evoluzione. Presente con 4 Data Center tra Firenze, Roma e Siziano, Hosting Solutions garantisce a diverse migliaia di aziende un’offerta completa di Web Presence Providing, Internet Applications, Soluzioni Cloud e Fatturazione Elettronica.

Una partnership vincente per un progetto di eccellenza

L’infrastruttura tecnologica è costituita da una soluzione completa Schneider Electric EcoStruxure™. La sala server è stata progettata a isole informatiche allestite grazie ai sistemi di contenimento al cui interno, insieme ai server di ultima generazione, prendono posto i condizionatori di fila per il controllo della temperatura e dell'umidità, il tutto sostenuto da un pavimento flottante che contribuisce all’efficientamento energetico.

La continuità delle macchine è supportata da UPS in linea con batterie agli ioni di litio in numero sufficiente a garantire la ridondanza. L’intera infrastruttura è gestita attraverso un sistema BMS per il controllo ambientale e di sicurezza, attraverso il monitoraggio degli accessi alle sale quadri e al Data Center, ed è pronta per essere interconnessa a EcoStruxure Asset Advisor, la piattaforma di controllo degli asset critici delle sale server e delle componenti di distribuzione elettrica.

“Cercavamo un’infrastruttura pensata sin dall’inizio per essere certificabile Tier IV e un partner in grado di accompagnarci lungo questo percorso”, chiarisce Luigi Corbacella, presidente di Genesys Informatica e Hosting Solutions. “In Schneider Electric abbiamo individuato l’unica realtà in grado allo stesso tempo di garantirci competenza, di seguirci passo dopo passo, di fornire soluzioni e tecnologia di ultima generazione e di consentirci, grazie all’infrastruttura proposta, il minore impatto ambientale e il più adeguato contenimento dei consumi di energia”.

Competenza e soluzioni tecnologiche al servizio del Data Center

RESILIENZA

Per Hosting Solutions i principali vantaggi di una soluzione completa Schneider Electric vanno ricondotti all’ottenimento di una server farm al massimo della resilienza e basata su tecnologie di altissima qualità, a una gestione complessivamente più semplice ed efficace di tutte le componenti del nuovo Data Center e a un decisivo efficientamento energetico. I presupposti per crescere ancora ci sono tutti.

BUSINESS CONTINUITY E SICUREZZA DEI DATI

Un Data Center totalmente ridondato e certificato Tier IV, tra i pochi progetti di Data Center italiani per un Internet Service Provider, assicurano ai clienti di Hosting Solutions la sicurezza e la garanzia della continuità.

SOSTENIBILITÀ

La riduzione dei consumi consente di limitare l’impatto ambientale e, allo stesso tempo, le spese in energia. Le soluzioni Schneider Electric permettono di essere pronti subito ad operare in maniera sostenibile a partire dall’efficienza dei gruppi di continuità e dai chiller che consentiranno di utilizzare al 60% il free cooling per il raffreddamento degli ambienti. Un efficientamento che porterà a un risparmio economico, oltreché di consumi. L’allestimento di un impianto fotovoltaico a corredo del Data Center connota ancora di più in chiave green la nuova server farm. Tutta l’energia utilizzata è certificata per essere al 100% derivante da fonti rinnovabili.

EFFICIENZA ENERGETICA

L’aver abbinato un sistema di contenimento e di condizionamento a minor impatto ambientale a macchine contenute di ultima generazione - che necessitano di meno refrigerazione – permette di garantire la stessa affidabilità a temperature più elevate, andando a limitare fortemente la richiesta di energia.

