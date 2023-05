Hot Wheels Unleashed è il gioco made in Italy più di successo di sempre

Hot Wheels Unleashed è stato il titolo di maggior successo nella storia dello sviluppatore italiano Milestone. A un anno e mezzo dal lancio, Mattel e Milestone, leader nello sviluppo di giochi di corse, rivelano i dati che dimostrano il successo del gioco. Il titolo ha venduto più di 2 milioni di copie in tutto il mondo e vanta più di 8 milioni di giocatori registrati su diverse piattaforme, tra cui Xbox Game Pass e PlayStation Plus Collection. Complessivamente, gli utenti hanno trascorso giocando l'equivalente di quasi 929 anni. "Siamo sempre entusiasti di trovare grandi partner che ci aiutino a portare i marchi Mattel ai fan in modi del tutto nuovi", ha dichiarato Mike DeLaet, Global Head of Digital Gaming di Mattel. "Milestone ha fatto un lavoro fenomenale con Hot Wheels Unleashed e siamo entusiasti che la community di Hot Wheels abbia amato il gioco tanto quanto noi abbiamo amato crearlo".

"Hot Wheels vanta una delle fan base più coinvolte e appassionate di qualsiasi altro marchio al mondo", ha dichiarato Luisa Bixio, CEO di Milestone. "Siamo orgogliosi che Mattel si sia affidata a noi per dare vita al brand in Hot Wheels Unleashed e siamo molto soddisfatti della risposta dei consumatori". Hot Wheels Unleashed include l’editor di livree, grazie al quale i fan possono personalizzare l'aspetto dei loro veicoli applicando colori e forme alle auto Hot Wheels Originals e Real Manufacturer. Ad oggi, sono state create più di 1 milione di livree, con un picco di oltre 20 mila creazioni in un solo giorno. Il Track Builder è dedicato ai giocatori che vogliono prendere il pieno controllo della pista arancione e costruire i circuiti dei loro sogni. Finora sono stati progettati più di 350.000 tracciati originali.