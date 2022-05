Hotel & Tourism: il workshop di Wall Street English a Como

Como, 18/05/2022 - Chi è interessato a lavorare nel settore turistico, in particolare nel territorio di Como, dovrebbe tenere in considerazione la possibilità offerta dal Workshop Hotel & Tourism, un evento che si svolgerà il 18 maggio alle 16:00 presso la scuola di Wall Street English a Como, in Via Giuseppe Garibaldi 61. A sostenere il workshop sarà l’insegnate Sebastian Volla. Nell’ambito turistico è molto importante conoscere le lingue straniere, in particolare l’inglese. Il workshop proposto da Wall Street English è anche un’occasione significativa per migliorare le conoscenze della lingua inglese in riferimento al settore turistico. Anche chi già lavora in ambito turistico può avere questa esigenza di migliorare le conoscenze linguistiche, per fare una migliore accoglienza rivolgendosi agli ospiti.

Il tema dell’evento Hotel & Tourism

Wall Street Como è una scuola che da tempo si impegna nell’organizzazione di corsi di inglese relativi agli ambiti professionali più disparati. Può vantare in questo senso una grande esperienza. Adesso con questo workshop che propone per il 18 maggio vuole concentrarsi soprattutto sul settore turistico.

Infatti quando si tratta di fare accoglienza è fondamentale conoscere la lingua inglese, per rapportarsi meglio ai turisti. Conoscendo la lingua inglese, si possono trovare molti più spunti per lavorare in ambito turistico. Ecco che il tema del workshop Hotel & Tourism vuole essere proprio questo, quello di dare l’occasione di trovare idee innovative, unendo le competenze linguistiche e l’esperienza nell’accoglienza dei turisti.

La scuola di inglese a Como

A Como vengono organizzati alcuni corsi di inglese proposti dalla scuola Wall Street English. Quest’ultima propone un metodo di apprendimento innovativo, che si basa sull’acquisizione naturale della lingua straniera. I risultati proposti da questo metodo di studio e di apprendimento sono evidenti e veramente incredibili, perché in poco tempo si può riuscire a parlare in inglese in modo fluente e coinvolgente.

I materiali didattici e la strutturazione delle lezioni all’avanguardia permettono agli studenti di raggiungere rapidamente gli obiettivi che si propongono. Ogni corso di inglese a Como, secondo l’ottica di Wall Street English, è strutturato in modo da venire incontro alle esigenze di ogni apprendente.

Infatti chi studia in questa scuola può scegliere anche gli orari che preferisce, in base agli impegni della vita quotidiana, anche tenendo conto delle necessità di carattere lavorativo. C’è anche la possibilità di seguire online, per una maggiore comodità generale.

A Como Wall Street English organizza anche i migliori corsi di inglese e di preparazione per le certificazioni più conosciute, come IELTS, TOEFL e TOEIC. Si tratta di titoli molto importanti, che vengono realizzati appositamente per andare incontro agli studi personali, alla carriera e alla vita quotidiana nei rapporti con gli altri.

Avere la possibilità di migliorare l’inglese si rivela efficace come potenzialità per trovare un lavoro migliore, per progredire e fare carriera. Oggi il mercato del lavoro è molto attento alle competenze linguistiche dei dipendenti, soprattutto anche quando si tratta dell’opportunità di essere assunti da aziende di maggior riguardo.

Partecipando all’evento Hotel & Tourism di Wall Street English a Como, si ha la possibilità di saperne di più e di diventare consapevoli su quanto la lingua inglese possa rivelarsi essenziale nel settore dell’accoglienza turistica. L’appuntamento, quindi, è per il 18 maggio alle ore 16:00, per scoprire tutte le potenzialità nel collegamento fra la lingua inglese e la gestione degli hotel, che vogliono aprirsi anche alla ricezione internazionale degli ospiti.

Hotel e turismo rappresenteranno un’occasione di confronto importante fra gli operatori del settore, che avranno la possibilità di seguire i consigli degli esperti. L’evento è dedicato anche a tutti coloro che vogliono iniziare un percorso di formazione e lavorativo all’avanguardia, scoprendo le opportunità che può riservare il settore turistico, sempre più aperto ai collegamenti con gli altri Paesi.