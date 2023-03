Hotel Green, a partire dalla carta igienica

Varese, 27/03/2023 - L'attenzione verso l'ambiente e la sostenibilità è diventata sempre più importante negli ultimi anni, in particolare nel settore dell'ospitalità. Molti hotel si sono impegnati a diventare più sostenibili, talvolta cadendo nella tentazione del greenwashing, altre distinguendosi per un’autentica attenzione all'ambiente che parte addirittura dalla scelta della carta igienica utilizzata.

Paff, una nuova concezione di carta igienica

La promozione della sostenibilità e della riforestazione rappresentano oggi due punti cruciali che orientano il nostro presente e il nostro futuro. La ricerca di soluzioni innovative per ridurre il disboscamento intensivo e limitare l'uso di risorse preziose come la cellulosa degli alberi costituisce uno degli obiettivi principali dei prossimi anni, specialmente per i settori dove il riciclo non è ancora possibile.

Paff ha deciso di partire da un prodotto di uso quotidiano, la carta igienica, e di innovarlo, rendendolo sostenibile e di alta qualità. Come? Utilizzando cellulosa di bamboo. Il bamboo infatti è un’erba che cresce molto velocemente, fino ad un metro al giorno, assorbe fino a 20 volte più CO2 di un albero tradizionale e dalla sua cellulosa si può ricavare un prodotto morbido e allo stesso tempo resistente. Ma non è tutto, Paff ha anche deciso di renderlo attraente dal punto di vista estetico, grazie all'utilizzo di veline colorate.

Inoltre, l'azienda ha voluto avere un impatto positivo sull'ambiente, impegnandosi a piantare un albero ogni duecento rotoli venduti. In questo modo, anche un semplice gesto quotidiano come l'utilizzo della carta igienica può fare la differenza. Entro 5 anni, grazie alla partnership con ZeroCO2, l’azienda conta di arrivare a piantare più di 100.000 alberi.

Paff per il B2B: i consumabili in cellulosa di bamboo

Dopo 1 anno dal lancio della carta igienica in bamboo, Paff ha inserito a catalogo fazzoletti e asciuga tutto, oltre a rotoli jumbo e asciugamani usa e getta dedicati al mondo dell’ospitalità.

I prodotti in cellulosa di bamboo firmati Paff rappresentano un'alternativa sostenibile e vantaggiosa rispetto alle tradizionali carte igieniche prodotte con la cellulosa vergine derivata dal legno. La sua naturale morbidezza, associata alle proprietà antibatteriche e ipoallergeniche del bamboo, lo rende un prodotto di alta qualità e dal basso impatto ambientale.

La scelta di utilizzare il bamboo come materia prima per la produzione della carta rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo dei prodotti di consumo. Il bamboo, infatti, è una pianta straordinaria, in grado di crescere fino a un metro al giorno, senza alcun bisogno di fertilizzanti o pesticidi, il che la rende una risorsa estremamente sostenibile e rispettosa dell'ambiente.

Inoltre, il bamboo ha la capacità di assorbire fino a 20 volte più CO2 rispetto alle altre piante, contribuendo così alla riduzione dell'impatto ambientale del prodotto. In questo modo, la carta igienica e gli altri prodotti Paff si pongono come un esempio di sostenibilità ambientale e di rispetto per la natura, dimostrando che è possibile produrre beni di consumo senza compromettere l'equilibrio ecologico del nostro pianeta.

I prodotti Paff oltre ad avere un animo sostenibile sono di design

L’importanza di distinguersi è una delle prerogative di qualsiasi struttura alberghiera, i prodotti Paff non solo garantiscono la massima sostenibilità, ma sono anche belli da vedere.

Ad esempio, la carta igienica è resa unica da una velina colorata che avvolge ogni singolo rotolo. Sono disponibili 9 grafiche differenti che permettono di personalizzare il bagno e di stimolare la creatività in maniera originale e divertente. L'azienda ha inoltre avviato una serie di collaborazioni con artisti e grafici, con l'intento di creare edizioni limitate che possano soddisfare le esigenze di ogni cliente. Grazie a questa iniziativa, l'acquisto della carta igienica diventa sempre più personalizzabile e la struttura alberghiera può scegliere la grafica che meglio si adatta al proprio bagno.

La carta riciclata utilizzata per le veline, insieme agli inchiostri biodegradabili a base di soia, garantiscono l'assoluta eco-sostenibilità del prodotto. L'impegno dell'azienda per l'ambiente si estende anche alla scelta di un packaging completamente privo di plastica.

Per un turismo a impatto zero

Sono sempre di più i viaggiatori che ricercano strutture che hanno un occhio di riguardo per l’impatto ambientale generato dall’attività turistica, ad esempio scegliendo di rimandare a ogni due giorni il cambio degli asciugamani o mediante l’utilizzo dei distributori di shampoo e sapone liquidi ricaricabili al posto delle monoporzioni usa e getta. Questi sono solo alcuni degli atteggiamenti virtuosi che i turisti si aspettano di vedere messi in atto dalle strutture in cui sono ospiti. Da oggi con Paff il mondo dell’hospitality ha un alleato in più nella missione di comunicare le proprie scelte sostenibili senza scendere a compromessi in termini di qualità. Scegliere i prodotti Paff significa un impegno sostenibile concreto, che genera anche un impatto positivo sulla collettività oltre che offrire prodotti di qualità premium.

Per Informazioni

PAFF COMPANY SRL

Web: www.paffpaper.com

E-mail: info@paffpaper.com