Howden Italia: "Con tecnologia settore assicurativo può stare al passo con cambiamenti"

"Grazie alla tecnologia le assicurazioni possono più facilmente stare al passo con i cambiamenti: per restare alla mobilità, basti pensare alla diffusione di automezzi ibridi ed elettrici, ai nuovi dispositivi di sicurezza e di assistenza alla guida, alle 'scatole nere' sempre più evolute, alla micromobilità urbana fatta di ebike e monopattini, al noleggio e all’uso temporaneo dei mezzi che richiedono coperture particolari, e così via". Ad affermarlo è il Ceo di Howden Italia, Federico Casini, intervenendo alla tavola rotonda 'le migliori energie del paese per una vera sostenibilità ambientale, sociale ed economica' al Letexpo.

Grazie alle soluzioni insurtech, sottolinea ancora, "l’industria assicurativa sta recuperando il terreno perduto sul fronte dell’applicazione al business delle nuove tecnologie: intelligenza artificiale e machine learning, realtà aumentata, Internet of things, ecc. Secondo il rapporto di GlobalData 'Augmented Reality in Insurance' la realtà aumentata è destinata a generare un mercato da 152 miliardi di dollari entro il 2030. La Realtà aumentata può aiutare gli assicuratori a valutare i rischi associati a eventi meteorologici gravi e a pericoli naturali. Diverse compagnie assicurative già oggi possono sviluppare nuove polizze semplicemente simulando gli incidenti che possono capitare nella vita reale o stimando in modo più preciso i danni e i costi di riparazione".

Gli assicuratori, rileva ancora Casini, "possono sovrapporre immagini di realtà aumentata a una stanza o a un ambiente per stimare l’entità dei danni causati da inondazioni, frane o altri disastri naturali. Possono anche utilizzare gli occhiali da realtà aumentata per effettuare sopralluoghi dopo eventi catastrofici. Il settore assicurativo sta valutando i potenziali benefici della Realtà Aumentata per migliorare le coperture assicurative: polizze Rc auto, polizze salute, polizze immobili".

Per esempio, osserva, "in caso di incidente gli assicuratori possono riuscire a semplificare nei modi e nei tempi il processo di liquidazione dei sinistri attraverso il controllo a distanza del luogo in cui si sono svolti i fatti. Si può utilizzare la realtà aumentata su un flusso video in diretta con il cliente per contrassegnare punti specifici, sovrapporre testo e puntatori per guidarlo o misurare distanze reali sullo schermo. Inoltre, se è necessario l’intervento di un ingegnere del rischio o di un perito, questi possono utilizzare gli occhiali 'intelligenti' per essere guidati dai colleghi fuori sede, in modo da ridurre al minimo il numero di agenti necessari sul luogo del sinistro".

Le analisi dei dati fondate sull’intelligenza artificiale e in particolare sul machine learning, sottolinea il Ceo di Howden Italia, "permettono agli intermediari di acquisire una sempre migliore conoscenza dei clienti e di offrire/creare prodotti personalizzati. Si può utilizzare e gestire al meglio l’enorme massa di dati e di variabili che fa parte quasi per definizione delle assicurazioni, sia nel rapporto con i clienti, sia nell’amministrazione e nel cosiddetto backoffice, eliminando masse di documenti e archivi cartacei. Si possono usare i chatbot, i software che simulano ed elaborano le conversazioni umane, come primo interfaccia con la clientela. Un esempio di tutto questo è proprio la mobilità con preventivi, polizze e sinistri".