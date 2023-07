HP 935 Creator Wireless Mouse, innovazione e flessibilità al servizio dei creativi

Il mouse HP 935 Creator Wireless rappresenta l'ultima innovazione di HP, concepito specificamente per i professionisti della creazione. Il prodotto si distingue come un dispositivo affidabile e dotato di funzionalità notevoli a un prezzo sostanzialmente equo. L'HP 935 Creator Wireless Mouse ha tra le sue caratteristiche principali quella di disporre di un totale di ben otto pulsanti, sette dei quali possono essere personalizzati. La personalizzazione offre ampie opportunità per creare macro di produttività e assegnare scorciatoie per software di progettazione grafica leader nel settore come Adobe Photoshop o programmi di editing video. Inoltre la funzionalità di connessione a più dispositivi, attraverso un dongle USB-A o via Bluetooth, permette un'ampia flessibilità, consentendo di passare agevolmente tra vari dispositivi e tra diversi sistemi operativi.

La rotella del mouse presenta una rotazione ultra-rapida che può incrementare notevolmente la produttività. Il design ergonomico del mouse garantisce comfort durante l'uso prolungato, caratteristica che consideriamo fondamentale per i creativi o anche per i giocatori di videogiochi che trascorrono volenti o nolenti molte ore al giorno davanti al proprio computer. L'HP 935 Creator Wireless Mouse è dotato inoltre di una caratteristica che ci ha particolarmente colpito. Il mouse HP infatti ha in dotazione un sensore in grado di funzionare su quasi tutte le superfici, incluso il vetro, eliminando così la necessità di un tappetino per mouse o di superfici improvvisate necessarie per poter operare senza problemi. Una caratteristica di rilievo che non sempre si riscontra nei mouse wireless.

L'HP 935 Creator Wireless Mouse integra una batteria da 600mAh che può durare fino a 12 settimane prima di necessitare di una ricarica tramite USB-C. Questo rende il mouse estremamente pratico per un uso intensivo senza la costante preoccupazione di dover ricaricare la batteria abbassando notevolmente le possibilità che ci si possa trovare abbandonati nel bel mezzo di un lavoro importante. In conclusione, l'HP 935 Creator Wireless Mouse offre un'esperienza utente solida con una serie di funzionalità che lo rendono un'ottima opzione per i creativi. L'ergonomia, la lunga durata della batteria, la capacità di connettersi a più dispositivi e la possibilità di personalizzare i pulsanti lo rendono un mouse più che interessante per utenti domestici e specializzati.