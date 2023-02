HSBC apre alle cripto?

A causa delle molte irregolarità riscontrate nei loro bilanci, il rapporto tra operatori del settore fintech e istituti di credito è ai minimi storici. Non può non sorprendere dunque la strategia di HSBC, che, in un annuncio rivolto al pubblico, ha aperto alle domande di impiego di specialisti del mondo cripto. Obiettivo della banca, tra le più importanti al mondo, con un giro di affari dal valore di oltre 600 miliardi di dollari, è quello di proseguire a spron battuto sulla strada della digitalizzazione.