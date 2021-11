Hublot fa Partire il Cronometro - Manca un anno all'inizio Della FIFA World Cup Qatar 2022™!

- Il conto alla rovescia per la FIFA World Cup Qatar 2022™ è iniziato e Hublot sta cronometrando ogni secondo.

DOHA, Qatar, 23 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Hublot loves football! L'azienda svizzera di orologi di lusso - prima, unica, diversa - è lieta di annunciare la presentazione dell'orologio ufficiale per il conto alla rovescia della FIFA World Cup Qatar 2022™.

Manca un anno esatto all'inizio del torneo, il 21 novembre 2022. Il conto alla rovescia è partito con il calcio d'inizio del vincitore della FIFA World Cup™ francese e Amico del Marchio Hublot, il leggendario Marcel Desailly, raggiunto sul palco dall'allenatore Sami Trabelsi e dall'ambasciatore locale Adel Khamis.

"Manca esattamente un anno! Il mondo intero si riunirà per la FIFA World Cup Qatar 2022™ in una grande festa del calcio senza precedenti. Ancora una volta, Hublot è orgogliosa ed entusiasta di essere il Cronometrista ufficiale del torneo e di cronometrare ogni partita, fino alla finale del 18 dicembre 2022. Sarà per noi la quarta volta in questa veste, un grande onore che porterà Hublot sugli schermi delle case di tutto il mondo. Il calcio è un gioco così bello e complesso che porta piacere - e a volte sofferenza! - a miliardi di persone in tutto il mondo. La disciplina dell'orologeria meccanica si addice perfettamente a questo sport. Le migliori squadre funzionano come un orologio! Hublot loves football!" Ricardo Guadalupe, CEO de HUBLOT.

Hublot è stata la prima azienda del lusso ad entrare nel mondo del calcio nel 2006. Ha cronometrato per la prima volta la FIFA World Cup™ in Sudafrica nel 2010, un ruolo che ha svolto anche quattro anni dopo in Brasile e poi di nuovo in Russia nel 2018.

L'azienda è ormai leader nel cronometraggio del calcio, con partnership e responsabilità per i Campionati Europei UEFA (noti come UEFA EURO), la UEFA Champions League e la Premier League.

È anche l'orologio ufficiale di alcune delle squadre più prestigiose del mondo, tra cui Juventus, Chelsea, AFC Ajax e Benfica, ed è orgogliosa di annoverare come ambasciatori del marchio alcuni dei personaggi più famosi del mondo del calcio, come Pelé, José Mourinho, Didier Deschamps e l'attaccante francese superstar Kylian Mbappé.

Hublot

Fondata in Svizzera nel 1980, HUBLOT si distingue per il suo approccio innovativo e pioneristico, iniziato con la scelta di combinare oro e caucciù: l'"Arte della Fusione" nasce dall'immaginazione visionaria del suo Presidente, Jean-Claude Biver ed è animata dalla forza propulsiva di Ricardo Guadalupe, CEO del brand dal 2012.

La nascita dell'iconico modello Big Bang nel 2005, vincitore di numerosi premi, ha aperto la strada a nuove collezioni di punta (Classic Fusion, Spirit of Big Bang) con complicazioni semplici o più sofisticate, che testimoniano l'eccezionale DNA della manifattura orologiera svizzera, protagonista di una crescita folgorante.

Attenta a preservare i suoi savoir-faire tradizionali e guidata dalla filosofia "Be First, Different and Unique", la Maison svizzera dà prova di una costante ricerca d'avanguardia, attraverso i suoi materiali innovativi (l'oro inscalfibile Magic Gold, le ceramiche dai colori vivaci e lo zaffiro), e la creazione di movimenti di manifattura (Unico, Meca-10, Tourbillon).

Oggi HUBLOT si proietta verso un futuro visionario per una Maison di Alta Orologeria: quello della collaborazione con i grandi eventi del nostro tempo (FIFA World CupTM, UEFA Champions League, UEFA EUROTM) e con i più brillanti ambasciatori del momento (Chiara Ferragni, Pelé, Kylian Mbappé, Usain Bolt, Novak Djokovic).

Scopri il mondo di HUBLOT nella nostra rete di boutique nelle città più grandi del mondo: Ginevra, Parigi, Londra, New York, Hong Kong, Dubai, Tokyo, Singapore, Zurigo e su HUBLOT.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1694885/Hublot_SA_FIFA_World_Cup.jpg Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1694886/Hublot_countdown_clock_kickoff.jpg