Huettl, 'in 2023 vendite cresceranno grazie a elettrico'

Per il Ceo nel 2022 il brand tedesco non ha potuto realizzare il suo pieno potenziale, in parte a causa della carenza di parti. Atteso importante contributo da gamma Astra, che in primavera vedrà l'arrivo della zero emissioni

Dopo il calo registrato nel 2022, quest'anno le vendite di Opel dovrebbero tornare a crescere grazie anche al contributo dei modelli elettrici, in particolare della nuova Astra, la cui gamma si completerà in primavera con una versione a zero emissioni. E' la previsione dell'ad del marchio tedesco, Florian Huettl, ricordando come Opel nel 2022 non ha potuto realizzare il suo pieno potenziale, in parte a causa della carenza di parti. "Molti clienti stanno ancora aspettando le loro auto", ha aggiunto Huettl, dicendosi "sicuro che il 2023 sarà migliore in termini di disponibilità dei componenti e capacità logistica".

Nel 2022 Opel ha immatricolato in Europa poco più di 428 mila nuove autovetture, con un calo del 12%, e una quota di mercato è scesa di 0,3 punti percentuali al 3,8%.

Ma - commentando i risultati del marchio a pochi giorni dalla diffusione del bilancio 2022 di Stellantis, con utili netti di circa 17 mliardi - Huettl sottolinea che "Opel è redditizia in maniera sostenibile e dà un contributo significativo ai risultati del gruppo" a differenza dei pesanti rossi registrati prima durante la gestione General Motors.

A gennaio, in occasione della 100ma edizione del Salone dell’automobile di Bruxelles Opel ha presentato quattro anteprime 'a prova di futuro', a partire proprio dalla nuova Astra Electric.