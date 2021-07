Huion annuncia tre tavolette grafiche con schermo da 23,8 pollici, tra cui il Kamvas Pro 24(4K)

SHENZHEN, Cina, 30 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Huion annuncia oggi tre grandi tavolette grafiche con schermo Kamvas 24, Kamvas 24 Plus e Kamvas Pro 24(4K). Due della serie Kamvas e uno della serie Kamvas Pro. Caratterizzate da prestazioni migliorate, queste tavolette grafiche con schermo pensate per i creativi specializzati in animazione, gaming, progettazione industriale, ecc.

Kamvas Pro 24(4K)

Kamvas Pro 24(4K) con design e prestazioni eccellenti è un prodotto di punta di Huion. La risoluzione 4K UHD, la tecnologia del punto quantico, la gamma cromatica sRGB al 140%, il rapporto di contrasto 1200:1 e la tecnologia HDR rendono Kamvas Pro 24(4K) la tavoletta grafica con schermo ideale per un'esperienza visiva immersiva. Come la maggior parte delle tavolette grafiche con schermo, anche Kamvas Pro 24(4K) adotta la tecnologia a laminazione completa e il vetro ondulato antiriflesso, per ridurre al minimo il parallasse e per permettere un'esperienza pari al disegno naturale su carta.

Inoltre, Kamvas Pro 24(4K) ha due piedini pieghevoli integrati, con i quali gli utenti possono godere della possibilità di creare ad un angolo di 20 gradi. Ma per coloro che desiderano maggiore diversificazione e flessibilità, possono essere più adatti il braccio per monitor ST410/ST420 o il supporto regolabile ST100, in quanto possono supportare più angolazioni e gli utenti possono trovare le posture più comode per loro durante il disegno.

Kamvas 24 e Kamvas 24 Plus

Kamvas 24 e Kamvas 24 Plus sono il sesto prodotto della serie Kamvas. Rispetto ai loro predecessori, Kamvas 24 e Kamvas 24 Plus non solo vantano uno schermo più grande, da 23,8 pollici, ma presentano anche una risoluzione QHD da 2,5K. Kamvas 24 Plus adotta persino la tecnologia del punto quantico, che porta la gamma cromatica sRGB al 140% e il rapporto di contrasto a 1200:1, consentendo una presentazione dell'immagine più dinamica e più vivida.

Maggiore creatività con la penna digitale

Le tre tavolette grafiche con schermo sono fornite con la penna digitale PW517. Sviluppata sulla base di Huion PenTech3.0, PW517 consente un'esperienza di disegno più naturale e stabile. Huion ha anche introdotto per la prima volta il pennino in feltro, che sarà fornito con Kamvas Pro 24(4K).

8192 livelli di sensibilità alla pressione e una velocità di trasferimento > 220 PPS consentono la riproduzione istantanea di linee naturali e delicate. Il riconoscimento dell'inclinazione ± 60 ° supporta la realizzazione di varie tecniche di disegno come l'ombreggiatura, lo schizzo e la bordatura.

Con l'obiettivo di portare la soluzione di inchiostro digitale a un maggior numero di persone in tutto il mondo, Huion si impegna da sempre a offrire prodotti migliori ai creativi di professione e ai principianti.

Per maggiori informazioni sui prodotti Huion, visitare il sito www.huion.com.

