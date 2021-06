Huion svela la nuova linea di pen tablet Inspiroy RTS-300, RTM-500 e RTP-700

SHENZHEN, Cina, 15 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Huion, uno dei maggiori produttori e fornitori di tablet per grafica digitale e pen display, annuncia tre nuovi Pen tablet, i modelli Inspiroy RTS-300, RTM-500 e RTP-700. Con un design nuovo ed elegante e prestazioni di alta qualità, questi nuovi pen tablet miglioreranno la creazione digitale e potenzieranno il flusso di lavoro professionale e personale di ogni utente.

Design esterno

Insieme all'area di lavoro attiva evidenziata con punti a stella per identificare facilmente dove disegnare, questi nuovi tablet hanno un rivestimento simile alla carta, che aumenta notevolmente l'attrito tra l'area di lavoro e la penna, rendendo l'esperienza di disegno più realistica che mai. Disponibili in diversi colori, tra cui Cosmo black, Blossom pink, Solar Orange e Twilight Blue, questi tablet sottili e compatti possono essere portati ovunque per una rapida azione plug-n-play.

Prestazioni migliorate per un'esperienza utente soddisfacente

Oltre all'aspetto dei tablet, la nuova penna PW400 è stata creata per la serie Inspiroy RT. Dotato di una penna digitale senza batteria, il PW400 dispone di una punta di penna più resistente e stabile con una velocità di riporto di 300 PPS, che fa sì che questi tablet siano quelli con la risposta più rapida tra i tablet Huion. 8192 livelli di sensibilità alla pressione e un supporto reclinabile di ± 60 °con la possibilità di usarli anche con la penna PW400.

Design a misura di utente per soddisfare meglio le diverse esigenze

Creati pensando a tutti gli utenti, dagli educatori on line, che devono scrivere delle equazioni attraverso Zoom agli appassionati d'arte, che desiderano condividere il proprio lavoro sui social media, questi pen tablet possono essere utilizzati da chiunque desideri apportare un tocco personale alla propria vita digitale. Tasti a pressione/touch personalizzabili (con una striscia tattile su RTM-500 e RTP-700) rendono la modifica più semplice ed efficiente, poiché gli utenti possono programmare le scelte rapide che usano di più sui vari tasti per ottenere un flusso di lavoro semplice e ottimizzato. Tutti i tablet possono essere personalizzati per l'uso destrorso o sinistrorso. Inoltre, questi pen tablet sono compatibili anche con dispositivi in Windows 7 o versioni successive, macOS 10.12 o successive e Android 6.0 o successive. Per poter funzionare, i tablet devono essere sempre collegati a un dispositivo compatibile.

Come prodotti speciali solo per i canali di vendita al dettaglio, questi pen tablet possono essere acquistati presso i rivenditori autorizzati Huion in ogni parte del mondo. Per ulteriori informazioni su questi pen tablet, visita il sito web www.huion.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1530544/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1530545/image_2.jpg