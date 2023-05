Durante la 2° edizione di Hydrogen Expo, l’innovativa mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, in programma dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi di Piacenza Expo sono stati consegnati i primi Italian Hydrogen Technology Awards, i premi concepiti per dare visibilità a qualità e alla capacità di innovazione delle imprese presenti.