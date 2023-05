Presso i padiglioni di Piacenza Expo si può toccare con mano, fino al 19 maggio, tutto il meglio dell’industria a idrogeno. Auto da corsa, caldaie per la casa a zero emissioni, muletti elevatori e molto altro ancora: è quanto offerto dalla 2° edizione di Hydrogen Expo, la mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, organizzata da Mediapoint & Exhibitions, che ha registrato un boom di presenze.