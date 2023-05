Hyundai i20: una nuova generazione tecnologica

Hyundai i20, nella sua nuova veste, è stata presentata dalla Casa coreana ed andrà in produzione nel terzo trimestre di quest’anno nello stabilimento turco di Izmit.

Grazie a questo restyling, improntato all’insegna del design e della tecnologia, la Hyundai ha un solo obiettivo, ossia far diventare la nuova versione della i20, uno dei modelli di punta del segmento B.

Il design esterno è elegante ed il frontale si caratterizza per la nuova griglia che è stata ridisegnata enfatizzandone l’animo sportivo. Nuovo disegno anche per i gruppi ottici e per i cerchi da 16 e 17 pollici. Posteriormente i gruppi ottici a LED a forma di Z conservano la loro firma luminosa con la conferma di alcune caratteristiche della versione precedente come il tetto spiovente ed il passo lungo.

Nell’abitacolo si ritrovano gli ultimi aggiornamenti tecnologici con la connettività che viene assicurata dalle prese USB-C, dal sistema eCall di ultima generazione con tutti gli aggiornamenti OTA, acronimo di Over-the-air.

Al centro della plancia il display da 10,25 pollici del sistema dell’infotainment con Android Auto ed Apple CarPlay, mentre dietro il volante è posto il cluster digitale da 10,25 pollici.

Sicurezza ed assistenza alla guida sono assicurate dal pacchetto Hyundai Smart Sense che include il Lane Following Assist, che aiuta il veicolo a rimanere sempre nella corsia di marcia, l’FCA che aiuta a prevenire possibili collisioni e lo Smart Cruise Control che interagisce con il sistema di navigazione per segnalare possibili curve e regolare di conseguenza la velocità.

Il sistema audio è firmato Bose.

La nuova i20 potrà essere offerta con le colorazioni, Dragon Red Pearl, Atlas White, Mangrove Green Pearl, Aurora Grey Pearl e Phantom Black Pearl e le nuove Lucid Lime Metallic, Lumen Grey Pearl e Meta Blue Pearl, con la possibilità di abbinare il tetto a contrasto di colore nero.

La propulsione sarà affidata all’ unità 1.0 T-GDi mild hybrid a 48 volt da 100 CV e al 1.2 MPI benzina MT da 84 CV.

Il MHEV sarà disponibile con il cambio a doppia frizione a sette marce 7DCT o con il cambio manuale intelligente a sei marce - iMT.

Al momento non sono stati resi noti né allestimenti e né prezzi per il mercato italiano.