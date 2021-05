Hyva acquisisce Usimeca in America Latina

Ampliata l'offerta nella gestione dei rifiuti. Con l'acquisizione si consolida la leadership nella regione, costituendo il principale player nelle soluzioni per la gestione dei rifiuti.

ALPHEN AAN DEN RIJN, Paesi Bassi, 10 maggio 2021 /PRNewswire/ -- Hyva, leader globale nelle soluzioni idrauliche di carico e scarico nei settori dei veicoli commerciali e dei servizi ambientali, ha recentemente completato l'acquisto del 75% del capitale di Usimeca, leader nelle soluzioni di movimentazione dei rifiuti in America Latina, con sede in Brasile.

Nel mondo e anche in Sud America, Hyva è il leader incontrastato nel mercato delle soluzioni di ribaltamento frontale e, attraverso i suoi due stabilimenti in Brasile, produce cilindri, wet kit e gru articolate. Con questa acquisizione, l'azienda ottiene la leadership nella gestione dei rifiuti anche nel mercato sudamericano.

Alex Tan, CEO di Hyva, ha commentato: "Usimeca, principale realtà nelle soluzioni per la gestione dei rifiuti in tutta l'America Latina, è apprezzata per la qualità dei suoi prodotti e l'applicazione di collaudate tecnologie per avere città più pulite e sane. Sono orgoglioso che questa azienda entri ora a fare parte della famiglia di Hyva, fornendoci la migliore piattaforma di Waste Handling Solutions per crescere nella regione".

Cesar Moreira, attuale CEO e azionista al 25% di Usimeca, continuerà come Amministratore Delegato dell'azienda anche dopo l'acquisizione. Ha dichiarato: "Abbiamo circa il 35% del mercato della gestione dei rifiuti in Brasile e attraverso l'acquisizione da parte di Hyva possiamo raggiungere l'assetto necessario a cogliere l'importante opportunità di crescita in tutta l'America Latina".

Rogerio De Antoni, vicepresidente Hyva per le Americhe, ha commentato: "Ampliando la nostra offerta di prodotti, siamo ora in grado di soddisfare la domanda nel settore in rapida crescita dei servizi ambientali. I primi riscontri del mercato sono già incoraggianti, quindi ci aspettiamo di aumentare significativamente la nostra presenza in America Latina ".

Il business della gestione dei rifiuti dovrebbe raggiungere circa 485 miliardi di dollari a livello globale entro il 2025 (fonte: ReportBuyer). Hyva si aspetta una crescita a due cifre nei prossimi anni nel settore.

I prodotti realizzati da Usimeca saranno esportati in altre parti del mondo. Le soluzioni di Hyva per la gestione dei rifiuti e di movimentazione dei container saranno disponibili in America Latina. Hyva e Usimeca condivideranno le migliori pratiche nei processi produttivi.

Hyva fornisce soluzioni a più di 20.000 clienti attraverso quattro linee di business: soluzioni di ribaltamento, gru, soluzioni per la movimentazione dei container e soluzioni per la movimentazione dei rifiuti. È il leader mondiale dei cilindri ribaltabili frontali con oltre il 40% di quota di mercato globale. L'azienda opera in più di 110 paesi con oltre 3.500 dipendenti. Il gruppo comprende più di 30 filiali in Europa, Asia, Americhe e MEA, con una vasta copertura di vendite e servizi e una base produttiva ben attrezzata di 12 stabilimenti in Brasile, Cina, Germania, India e Italia. Hyva Brazil ha una vasta rete post-vendita nei 26 stati brasiliani con oltre 100 punti di assistenza.

Fondata nel 1920 in Brasile, Usimeca ha quattro stabilimenti in America Latina - in Brasile, Messico e Cile. L'azienda produce attrezzature per la nettezza urbana, fornendo soluzioni di qualità per il trasporto dei rifiuti solidi e lo spazzamento meccanizzato.

