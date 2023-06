I 15 anni di Yogurtissimo: per un anno insieme alle associazioni di volontariato

Giuseppe Picerno, Ceo del franchising che oggi conta 13 punti vendita in tutta Italia, vuole ringraziare gli Altamurani sostenendo e offrendo spazi alla rete di solidarietà della città

Altamura, 5 giugno 2023. Ad Altamura c’è un’associazione, “Una stanza per un sorriso” che dal 2015 realizza iniziative di solidarietà nel campo della ricerca, prevenzione e cura delle malattie oncologiche e che affianca e sostiene le pazienti ammalate. E ogni anno nella cittadina in provincia di Bari la Caritas offre 28 mila pasti nelle mense e 6 mila posti letto.

Sono solo alcuni dei volti dell’ampia rete di solidarietà e volontariato che Yogurtissimo intende valorizzare e sostenere per un anno per festeggiare i suoi 15 anni di attività. “Abbiamo pensato di ricordare il nostro anniversario in modo diverso dal solito – spiega Giuseppe Picerno, Mastro Yogurtiere e CEO del franchising Yogurtissimo – vogliamo dire grazie agli altamurani perché è qui che che è nata e si è sviluppata la nostra impresa. Gli abitanti di Altamura ci hanno dato fiducia e sostegno sin dall’inizio e noi vogliamo ricambiare offrendo risorse e spazi, sia fisici che su giornali e media, a diverse realtà di volontariato del territorio per organizzare iniziative e dibattiti. Ci piacerebbe dare visibilità ma anche fare cultura su specifici temi come, per esempio, la povertà, la malattia o la solitudine. Lo stile di impresa che vogliamo seguire da sempre è quello di condividere con gli altri e con il territorio i nostri profitti e il successo”. Oltre a “Una stanza per un sorriso” e alla Caritas, tra le onlus di Altamura ci sono l’Aido, (Associazione italiana per la donazione di organi), l’Admo (Associazione donatori di midollo osseo), “Autism Friendly”, che si pone come scopo quello di promuovere la ricerca per la cura dello spettro autistico e favorire l’inclusione delle persone autistiche, l’Associazione Fornello odv, nata nell’ambito della parrocchia San Sabino di Fornello e che si occupa, tra le altre cose, di organizzare progetti e iniziative per i minori in difficoltà, l’”Asino che vola”, che si dedica all’inclusione di tutti i bambini, A.L.I.C.E (Associazione Per La Lotta All'Ictus Cerebrale), “Muracrea”, che intende educare giovani ed adulti tramite il gioco, “Alteriamoci” che si occupa di ragazzi con disabilità intellettiva.

Yogurtissimo è nato nel 2008, da un’idea di Giuseppe Picerno ed ora conta 13 punti vendita in tutta Italia. Sin dall’inizio dell’attività si è caratterizzato per l’utilizzo di yogurt fresco e genuino, con latte che arriva dalle Alpi trentine. Anche tutti gli altri prodotti, come crepes, brioche, waffle, pancake o frappè sono naturali, artigianali e made in Italy.

